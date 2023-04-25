شكرا لقرائتكم خبر عن فضل شاكر يطرح أغنية جديدة بعنوان "ولدنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الفنان فضل شاكر أحدث أعماله الغنائية بعنوان "ولدنة" باللهجة اللبنانية، كلمات إلياس ناصر، ألحان جورج مارديروسيان، توزيع علي أباظة، ميكس وماستر روجيه أبي عقل، وإشراف عام إياد النقيب.

وحملت أغنية "ولدنة" رسالة فنية راقية، غنية بالمظاهر الأسلوبية في تعبيرها، ومليئة بالمشاعر والأحاسيس، وتحاكي واقع ومشاعر العديد من الأفراد، ليكون هذا العمل تكملة لبقية الأعمال التي تم طرحها سابقا، تبعث الأمل في النفوس والتفاؤل من خلال الكلمات.

وتقول كلماتها :

ولدنة.. ولا عم بتسايرني؟

اوعى تتسلى تروح و تهجرني

لا ما تغويني لا ما ترضيني بكرا بتنسيني و حبك بكسرني

اتركني ما تهوى أنيني

احلف لي .. بحلف لك يميني

تبقى عنوان لسنيني .. نغمة ع شفاف الزمان

"ولدنة" تم إطلاقها على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر بموقع "يوتيوب" وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.