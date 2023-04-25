شكرا لقرائتكم خبر عن ماثيو بيرى يعلن إزالة "الإهانة" الموجهة لـ كيانو ريفز فى كتابه.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الممثل العالمى ماثيو بيري أنه سيزيل إهانة الممثل العالمى كيانو ريفز من الطبعات المستقبلية من كتابه، وذلك بعد أن أصدر نجم مسلسل Friends مذكراته تحت اسم Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing، خلال العام الماضي، والذى كشف من خلاله صراعه الطويل مع تعاطي المخدرات والإدمان، وذلك على أثر ردود فعل عنيفة من الكُتّاب، بعد تضمينه إهانة تستهدف كيانو ريفز.



ماثيو بيري وكيانو ريفز

جاءت التعليقات في مقطع حيث ناقش بيري وفاة ريفير فينيكس، هو صديق مقرب لريفز، الذي توفي في عام 1993، وكتب بيري في الكتاب، "لماذا يموت المفكرون الأصليون مثل ريفير فينيكس وهيث ليدجر، لكن كيانو ريفز ما زال يمشي بيننا؟".

وبعد موجة من رد الفعل العنيف فيما يتعلق بالإهانة، اعتذر بيري رسميا عن الإهانة لـ ريفز، مشيرًا إلى أنه "في الواقع معجب كبير" بممثل جون ويك و"اختار اسمًا عشوائيا".

وأكد الممثل البالغ من العمر 53 عامًا أنه سيزيل الإهانة من جميع الإصدارات المستقبلية من الكتاب.

كما كشف الممثل العالمى ماثيو بيري، بطل سلسلة Friends، عن شعوره بالظلم في بعض الأحيان بسبب زملائه في بطولة العمل، بسبب قدرتهم على التحكم بحياتهم والاستمتاع بها، وهو لم يتمكن من ذلك، وفقا لأحد التقارير العالمية.

وقال بيرى: "الشيء الذي كان يجعلني أبكي دائمًا، هو أن الأمر ليس عادلاً، ليس من العدل أن أعاني من هذا مرض الإدمان بينما لم يكن الخمسة الآخرون كذلك".

وأنهى بيرى حديثه قائلا: "لقد حصلوا على كل ما لدي، لكن كان عليّ محاربة هذا المرض وما زلت مضطرًا لمحاربته إلى الآن".

وكان الممثل العالمى ماثيو بيرى، قد كشف عن التكلفة الباهظة لرحلته للتعافى من الإدمان، أثناء حديثه مع صحيفة "نيويورك تايمز"، بينما كان يروج لمذكراته القادمة Lovers and the Big Terrible Thing، وقال: "ربما أنفقت 9 ملايين دولار فى محاولة أن أكون متيقظًا"، وأشار أيضًا إلى أنه احتفل مؤخرًا بـ18 شهرًا من التعافى.

ويبلغ صافي ثروة بيري 120 مليون دولار، وفقًا لموقع Celebrity Net Worth، حيث حقق الممثل 22500 دولار لكل حلقة في الموسم الأول من Friends، مع ارتفاع راتبه إلى مليون دولار لكل حلقة في الموسمين الأخيرين (تسعة وعشرة).