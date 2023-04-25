شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر: محمد عبد الرحمن "توتا" دمه خفيف.. ولا تشغلنى المنافسة مع الآخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم مصطفى خاطر عن الكواليس مع فريق العمل فى مسلسل "كشف مستعجل"، أحد أعمال منصة Watch it الأصلية، وقال في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "محمد عبد الرحمن «توتا» مش أول مرة نشتغل مع بعض ولكن أول مرة نتقابل فى مسلسل، يعنى أول مرة نتقابل أمام كاميرا، والتعاون معه كان من أظرف الناس اللى اشتغلت معاهم، لأن دمه خفيف وذكى جدا وفاهمنى وأنا فاهمه، وبناخد بالنا من بعض، وبقدر أقوله ويقولى لو فيه مشكلة، وهنادى مهنى لذيذة جدا والناس بتحبها وإلهام وجدى مفاجأة خطيرة.

وبسؤاله هل اختلف التعاون مع محمد عبد الرحمن «توتا» بين المسرح والدراما فى «كشف مستعجل» أجاب خاطر: "مختلف تماما وكليا، لأن طريقة تمثيل المسرح مختلفة، المسرح محتاج أفورة وكل حواسك وأنت شغال وأنت واقف على المسرح، أنت ملك اللحظة اللى واقف فيها ومافيش مخرج بيوجهك وأنت شغال مع الجمهور وتتفاعل معهم، لكن أمام الكاميرا فى إطار محكوم بيه وصوت فمش هينفع أزعق وكل حاجة تطلع طبيعية ودى حاجة صعبة جدا، والمسرح صعب برضه بس فى حتة تانية، وعبد الرحمن مميز أمام الكاميرا وبيقدر يفصل ما بين الأداء المسرحى وأدائه أمام الكاميرا".

وعن المنافسة مع باقى الأعمال الكوميدية قال مصطفى خاطر: "لا تشغلنى المنافسة ولا أخدت من تفكيرى دقيقة، لأننا مش فى صراع وكل واحد بيقدم الشكل اللى بيقدمه بالطريقة اللى نفسه يطلع أحسن حاجة عنده، والناس ذوقها مختلف كل شخص بيحب شكل معين، وإحنا فى مصر أكتر من 100 مليون، لو مليون اتفرج على المسلسل ده حلو جدا، لكن بأشغل نفسى باللى بأعمله لأنى بأكون عاوز أعمل شغلى فى أحسن شكل، ومين بيتشاف أكتر ما حدش هيعرفها غير لما تكون ماشى فى الشارع والناس تسلم عليك وتكلمك على الدور اللى عملته".

مسلسل كشف مستعجل عرض على منصة watch it، وهو من بطولة ‏مصطفى ‏خاطر، ومحمد ‏عبد الرحمن، هنادى مهنى، وإلهام وجدى، هناء الشوربجى، عزت زين، ‏وتأليف إيهاب بليبل، ‏وإخراج شادى الرملى.

وتدور أحداث مسلسل "كشف مستعجل" في إطار لايت كوميدي، حول عدد من جرائم القتل التي يتورط بها "الشيف يوسف" برعاية مودي الجزاز، ويورط معه الدكتور النفسي "سهام عز الرجال"، بعد أن يخطب شقيقته "عاليا" ويعيش سهام في مأساة مع زوجته "لي لي" مدربة الكيك بوكس، بسبب قوتها وسيطرتها عليه.