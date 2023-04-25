شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرعب Evil Dead Rise يحقق 40 مليون دولار عالمياً فى 3 أيام عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الرعب الجديد Evil Dead Rise إيرادات وصلت إلى 40 مليوناً و300 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 21 أبريل الجارى، العمل من إنتاج شركة Warner Bros.



Evil Dead Rise

وانقسمت إيرادات فيلم الرعب Evil Dead Rise بين 23 مليون و 500 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكى، و 16 مليونا و 800 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، الفيلم وصلت مدته إلى ساعة و 37 دقيقة.

يدور فيلم "Evil Dead Rise"، الذي تنتقل أحداثه من الغابة إلى المدينة، حول قصة ملتوية عن أختين منفصلتين، تلعبهما ساذرلاند وسوليفان، اللتان توقف لم شملهما بسبب صعود الجسد الذي يمتلك الشياطين، مما دفعهم إلى أن يصبحوا كائنًا بدائية، وبالتالي يقاتلون فى معركة من أجل البقاء لأنهم يواجهون أكثر نسخة كابوسية من العائلة يمكن تخيلها.

فيلم Evil Dead Rise ، من بطولة كل من ميراباي بيز، ريتشارد كروشلي، آنا ماري توماس، ليلي سوليفان، نوح بول، أليسا ساذرلاند، جابرييل إيكولز، مورجان ديفيز، نيل فيشر.