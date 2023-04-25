شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المحطات الفنية فى حياة المخرج عادل صادق فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم، الثلاثاء، ذكرى ميلاد المخرج عادل صادق، فهو من مواليد 25 أبريل حصل على البكالوريوس في الإخراج السينمائي والتلفزيوني من جامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة، حيث عمل كمساعد مخرج مع رمسيس نجيب.

أخرج العديد من البرامج، منها مجلة التليفزيون، ومن الجاني، وتحت الأضواء، وحقق في فترة بسيطة نجاحاً كبيراً، وقدم عام 1964 أول مسلسل بوليسي في التلفزيون المصري القط الأسود لعمر الحريري ومديحة سالم 1964، ثم أخرج كيف تخسر مليون جنيه لعادل إمام ونبيلة عبيد.

قدم عادل صادق العديد من الأعمال المسرحية أبرزها "عش المجنانين، الدنيا مقلوبة، أنا أجدع منه، منطقة ممنوعة، أخويا هايص وأنا لايص، واعقل يا مجنون" وغيرها من المسرحيات، ومن أفلامه زوج تحت الطلب، النصاب والكلب، 2 ضد القانون، والذئاب، وقصة الحى الغربى، أما من أعماله التليفزيونية الرجل الثالث، كيف تخسر مليون جنيه، رحلة عذاب، يوميات نائب فى الأرياف، ينابيع النهر، الغفران.

ومن أفلامه زوج تحت الطلب، النصاب والكلب، 2 ضد القانون، والذئاب، وقصة الحى الغربى أما من أعماله التليفزيونية الرجل الثالث، كيف تخسر مليون جنيه، رحلة عذاب، يوميات نائب فى الأرياف، ينابيع النهر، الغفران.

أخرج الراحل للفنان عادل إمام وفؤاد المهندس فيلما كوميديا اجتماعيا وهو فيلم "زوج تحت الطلب" كما أخرج للفنان سمير غانم فيلم "النصاب والكلب" الذى شاركته بطولته الفنانة شويكاروتعددت أعماله وتنوعت وتعامل مع كبار النجوم واخرج لهم وكان من نوعية المخرجين الذين يتميزون بالهدوء فى العمل والتركيز الشديد جدا.

تزوج المخرج الراحل من الفنانة زيزى البدراوى عقب تعاونهما فى فيلم "حبى فى القاهرة"، واستمر زواجهما لمدة عام كما تزوج من الفنانة الفلسطينية اسمهان توفيق، وهووالد الفنانة وفاء صادق.