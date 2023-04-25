شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات جديدة من الحلقة السادسة بالموسم الرابع لـ Succession.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شبكة HBO لقطات تشويقة للحلقة السادسة من الموسم الرابع لـ مسلسل Succession، وذلك قبل طرحها الأحد المقبل تحت اسم Living+.

يأتى ذلك بعدما حصلت الحلقة الأولى من الموسم الرابع لمسلسل Successionعلى تقييم وصل إلى 100% من قبل 52 ناقدا عالميا، و 92% من أقل من 50 مشاهدا معتمدا من خلال موقع Rotten Tomatoes، وذلك بعد طرح الحلقة يوم 26 مارس الماضى على شبكة HBO.

وكانت قد أعلنت شبكة HBO عن طرح الموسم الرابع من مسلسل Succession، بداية من يوم 26 مارس الماضى، على أن يتكون الموسم الجديد من 10 حلقات، تطرح بشكل أسبوعى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

يدور مسلسل Succession حول عائلة روي التي تشتهر بالسيطرة على أكبر شركة إعلامية وترفيهية في العالم، ومع ذلك، يتغير عالمهم عندما يقرر والدهم التنحى عن الشركة

مسلسل Succession من بطولة كل من: بريان كوكس، جيريمي سترونج، هيام عباس، سارة سنوك، كيران كولكين، آلان روك، نيكولاس براون، ماثيو ماكفادين، بيتر فريدمان، روب يانج، جي سميث كاميرون، داجمارا دومينكزيك، وأريان مؤيد.

كما انضم كل من أدريان برودى، وألكسندر سكارسجارد، وسناء لاثان، وليندا إيموند، ونجمة الموسيقى الكورية جيهاى إلى طاقم عمل المسلسل في الموسم الثالث من Succession.

وأدت الحلقة الأولى من الموسم الثالث لمسلسل "Succession" إلى زيادة نسبة المشاهدة بنسبة 21٪ مقارنة بالحلقة النهائية للموسم الثاني، وارتفعت بنسبة 13٪ مقارنة بالعرض الأول للموسم الثاني، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 39٪ مقارنة بالظهور الأول للمسلسل في عام 2018.

ويأتي طرح الموسم الثالث من Succession بعد 3 سنوات من طرح آخر حلقات الموسم الثانى من العمل، الذى طُرح في 11 أغسطس من عام 2019، وانتهى عرضه في 13 أكتوبر من نفس العام، على أن يتكون الموسم الجديد من 7 حلقات.