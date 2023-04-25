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فيفي عبده تثير الجدل بوصلة رقص جديدة: “العالم بتموت مش وقت هزك”! ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي - تحرص الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده على مشاركة جمهورها ومتابعيها بفيديوهات جديدة لوصلات رقص لها غير ان التوقيت لا يساعدها احيانا خاصة في ظل الازمات المتتالية التي يعيشها العالم العربي والعالم.

فقد نشرت فيفي عبده مقطع فيديو جديد ظهرت فيه وهي ترقص في منزلها وعلقت كاتبة: “الاغنية دي بحبها جدا و بتغنيها المطربة هدى. الرقصة دي من صالون فيفي عبده”.

وقد تلقت فيفي عبده عددا من التعليقات السلبية على الفيديو حيث اعترض الكثيرين على مشاركتها فيديو رقص هذا التوقيت وكتب الكثيرين: “فوفا الناس عم تموت مو وقت هزك هلا” ليدافع عنها البعض الاخر قائلا: “يعني هز فوفا هو اللي هيكثر الكوارث؟”.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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