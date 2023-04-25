شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر: عرض "كشف مستعجل" على Watch it ميزة.. وعصبيتى مضحكة فى الواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم مصطفى خاطر عن دوره فى مسلسل "كشف مستعجل" أحد أعمال منصة Watch it الأصلية، وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لا توجد صفات متشابهة بينى وبين شخصية يوسف، فليست لدى ميول إجرامية، أما العصبية فأنا عصبيتى بتضحك فى الواقع، يعنى مرة زمان عربيتى اتخبطت من ورا، ونزلت متنرفز ونسيت إنى معروف وكنت فى بداية شهرتى، وناسى إن وشى معروف، فنزلت بأتخانق والناس قعدت تضحك وأنا اتعصبت أكتر وهم يضحكوا أكتر، وحسيت إنى هافرقع، ومشيت وقررت لو حصل ليا أى حاجة فى الشارع مش هاعمل أى حاجة تانى".

وعن تجربة الـ15 حلقة وعرضه في رمضان على منصة Watch it قال مصطفى خاطر: "أنا شايف أن المسلسلات الـ15 حلقة حاجة كويسة جدا، ولو بقى 17 أو 20 المهم إن المسلسل ما يكونش فى ملل ومط، حتى لو تعمل مسلسل 200 حلقة بس المهم تكون كل حلقة كويسة وفيها أحداث، وفكرة العدد مش فارقة لكن لما يكون العمل كوميدى ومضغوط وأحداثه سريعة هيكون أفضل طبعا".

وتابع مصطفى خاطر: "عرض المسلسل على منصة Watch it حاجة مميزة جدا بأنك مش متاح لكل شخص واللى عاوزك هيشترك عشان يتفرج عليك، وده أول عمل لـ Watch it أصلى فى رمضان ودى كلها مميزات، وماخسرتش فكرة المشاهدات، لأن المسلسل موجود على طول على المنصة وقت ما يدخل المشاهد هيلاقى المسلسل ويشوفه".

مسلسل كشف مستعجل عرض على منصة watch it، وهو من بطولة ‏مصطفى ‏خاطر، ومحمد ‏عبد الرحمن، هنادى مهنى، وإلهام وجدى، هناء الشوربجى، عزت زين، ‏وتأليف إيهاب بليبل، ‏وإخراج شادى الرملى.

وتدور أحداث مسلسل "كشف مستعجل" في اطار لايت كوميدي، حول عدد من جرائم القتل التي يتورط بها "الشيف يوسف" برعاية مودي الجزاز، ويورط معه الدكتور النفسي "سهام عز الرجال"، بعد أن يخطب شقيقته "عاليا" ويعيش سهام في مأساة مع زوجته "لي لي" مدربة الكيك بوكس، بسبب قوتها وسيطرتها عليه.