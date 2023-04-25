تامر حسني يؤكد أن فيلم "تاج" الأصعب في مسيرته الفنية

كشف الفنان تامر حسني عن تحضيرات فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "تاج"، وذلك من خلال مجموعة صور نشرها عبر حسابه الخاص في "فيسبوك"، مؤكداً أن هذا الفيلم هو الأصعب في مسيرته الفنية.

وظهر تامر خلال الصور وهو يؤدي تمارين شاقة بإشراف مدرّبه الخاص، وعلّق عليها قائلاً: "تحضيرات وتمارين فيلم "تاج" مع كابتن نور خطّاب صديق عمري... دعواتكم... بجد أصعب فيلم بعمله في حياتي".

يُذكر أن الفنانتين هنا الزاهد ومي عمر كانتا قد اعتذرتا عن المشاركة في فيلم "تاج"، ما دفع صنّاعه للتعاقد مع المطربة ساندي لتقدم دور البطولة النسائية أمام تامر، حيث علّق الأخير على تلك المشاركة خلال لقائه في برنامج the insider قائلاً: "دور جديد عليها ومختلف تماماً وسعيد بهذا التعاون".

وأوضح تامر حسني خلال اللقاء نفسه سبب عدم إخراجه الفيلم وإسناد المهمة الى المخرجة سارة وفيق، قائلاً: "لم أكن أنوي إخراج كل أعمالي، وعندما أخرجت فيلم "بحبك" كان من منطلق أن الفيلم رومانسي بحت وأنا أحب تلك النوعية من الأعمال، وفضّلت أن يراني الجمهور بين حالة المخرج والمؤلف والكاتب والممثل، حتى أن هناك أغنية داخل الفيلم بعنوان "دلّعني" من كلماتي وألحاني أيضاً، فكان ذلك الأمر بمثابة تحدٍ كبير في حياتي، وأحمد الله على النتيجة حيث إن الفيلم حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية والعربية".

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