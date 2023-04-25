تامر حسني يُحيي حفلاً غنائياً في الكويت 12 مايو الُمقبل

يحيى النجم تامر حسني حفلاً غنائياً فى الكويت يوم 12 مايو المقبل، ومن المقرر أن يقدم تامر باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

وطرح النجم تامر حسنى، مؤخراً، فيديو كليب جديد لأغنية "رمضان كريم"، على موقع "يوتيوب"، احتفالاً بالشهر الكريم ويعتبر هذا الكليب هو الثانى لأغنية رمضان كريم بعد أن طرحها النجم تامر حسنى العام الماضى، والأغنية من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد ياسر.

كما كشفت شركة سينرجي الشركة المشاركة في إنتاج فيلم "تاج" بطولة النجم تامر حسني عن البوستر التشويقى للعمل، وهو أول إنتاج لسلسة أفلام السوبر هيرو في مصر والوطن العربي، فيلم "تاج" من تأليف وبطولة النجم تامرحسني وإخراج سارة وفيق.

يذكر أن آخر أعمال تامر حسنى السينمائية فيلم "بحبك" الذى عرض فى السينمات المختلفة الفترة الماضية، وهو بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى وشارك فى بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون.

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