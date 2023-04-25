أغنية لحظة بعادك لـ رامي جمال تجتاز الـ 200 ألف مشاهدة

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت الأغنية الجديدة للفنان رامي جمال "لحظة بعادك"، أكثر من 200 ألف مشاهدة، وذلك خلال يومين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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تفاصيل أغنية رامي جمال الجديدة "لحظة بعادك"

طرح رامي جمال أغنيته الجديدة "لحظة بعادك"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وعدد من المنصات الموسيقية الشهيرة.

كلمات أغنية رامي جمال الجديدة

الأغنية من كلمات حسام سعيد، ألحان:محمد أنور، توزيع:محمد مجدي، تقول كلماتها: "وفات سنين وفينا مين حبيبي من البعد استفاد مش مرتاحين ونجيب منين حبيبي صبر ع البعاد وادي الليالي ماشية تسحب بعضها ع الفاضي بيروح عمري مني واعمل إيه لحظة بعادك دنيتي من بعدها دنيا مملة واللي ابات أصحى فيها".

أحدث أغاني رامي جمال قمر ومنور

كانت أحدث أغاني رامي جمال من خلال أغنية قمر ومنور، التي سجلت أكثر من 23 مليون مشاهدة.

تقول كلماتها:

"حبيبي ياللي قمر ومنور دنيتي بيك .. تعالى بس احكيلك

قرّب خايف ليه حبيبي ياللي قمر ومنور دنيتي بيك .. تعالى بس احكيلك قرّبخايف ليه دا كلام بيننا وسر ف بير .. حكايات بين لحظة والتانية انا لو اوصف حاسس ايه هحتاج ستين سنة قدام .. مفيش حاجة حبيبي معاك بتشغلني نسيت روحي نسيت الناس طول مانا جنبك كله تمام.. تقول كلمة شوق بعنيك بتقتلني سنين قبلك ضاعت راحت بس خلاص لقيت بحر م الحنية وم الاحساس سنين قبلك ضاعت راحت بس خلاص لقيت بحر م الحنية وم الاحساس ف عنيك بهدى انا وبرتاح ومعاك عيشت انا الدنيا انا لو اوصف حاسس ايه هحتاج ستين سنة قدام .. مفيش حاجة حبيبي معاك بتشغلني نسيت روحي نسيت الناس طول مانا جنبك كله تمام.. تقول كلمة شوق بعنيك بتقتلني".