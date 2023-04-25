شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف تصوير Rust وحذف المشهد المتسبب فى قتل المصورة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد تصوير فيلم Rust بعد إيقاف التصوير بسبب الحادث المميت، وكشف تقرير جديد أن المشهد الذى كان يتم التدرب عليه عندما تم إطلاق النار على المصورة السينمائية هالينا هتشينز وقتلها تم حذفه من أحدث الفيلم.

ولقيت الأوكرانية هتشينز، 42 عامًا، مصرعها عندما تم تحميل مسدس من طراز كولت 45 بطريق الخطأ بطلقة حية وأطلقها الممثل العالمى إليك بالدوين، 65 عامًا، عليها فى أكتوبر 2021.



بدأ تصوير الفيلم

فى وقت الحادث، كان أعضاء فريق التمثيل بما فى ذلك بالدوين وجنسن أكليس وترافيس هامر يعملون فى معركة وهمية تم تصويرها داخل الكنيسة الغربية القديمة فى بونانزا كريك فى سانتا فى، نيو مكسيكو.

وكان قد أكد تقرير جديد، استئناف تصوير فيلم "Rust" بطولة أليك بالدوين هذا الأسبوع، وفق ما أعلن منتجو العمل، وذلك بعد 18 شهرا على مقتل مصورة سينمائية بسبب إطلاق الممثل الشهير النار عرضيا، حسبما نشر موقع cnn.

التصوير داخل مزرعة بنيو مكسيكو

وكان تصوير فيلم "Rust "داخل مزرعة بولاية نيو مكسيكو الأمريكية شهد مأساة فى 21 أكتوبر 2021، عندما شغّل بالدوين سلاحاً يُفترض أنه يحوى رصاصا غير حقيقيا، غير أن ذخيرة حية أُطلقت من السلاح تسببت بمقتل المصورة هالينا هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا.

ودفع أليك بالدوين، البالغ من العمر 65 عاما، ببراءته من تهمة القتل غير العمد، وفيما تتواصل القضية الجنائية، يُتوقع استئناف تصوير الفيلم الخميس بولاية مونتانا الأميركية.

وقالت محامية الشركة المنتجة ميلينا سبادونى فى بيان أرسلته لوكالة فرانس برس إن "الإنتاج سيواصل استخدام أفراد طواقم حائزين اعتمادات نقابية وسيحظر استخدام الأسلحة خلال العمل أو أى شكل من أشكال الذخائر".

وأوضحت أن "الذخائر الحية كانت على الدوام ولا تزال ممنوعة فى مواقع التصوير".

حكم بـ 6 أشهر على مساعد المخرج

وكان مساعد المخرج الأول لفيلم "Rust"، قد حكم عليه بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ بعد اتفاق أقر فيه بالذنب، وتعد هذه أول إدانة فى القضية بتهمة الإهمال فى استخدام سلاح فتاك، وكان هذا المساعد الأول، ديف هولز، هو الذى سلّم أليك بالدوين، سلاح كان من المفترض أن يكون محشو برصاص "فشنك"، وقام الممثل بتفعيله ما أدى إلى مقتل المصورة هالينا هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا.