ظهور صدر غاده عبد الرازق بعد دخولها في حاله كبيره من السكر جننت الشباب. اتفرج

فنون - كتب امير التهامي - خطفت الفنانه الكبيره المصريه غاده عبد الرازق انظار الشباب والمراهقين بعد ظهورها في حفل الوسط الفني بعد تكريمها على الاعمال التي قدمتها في حياتها داخل صندوق الوسط الفني وظهرت غاده عبد الرازق بالفستان ابو حماله المكشوف واظهرت اشياء لا يمكن ظهورها امام الكاميرا جعلت الجميع في حاله كبيره من الصدمه والذهول تابع تفاصيل..

تصدرت غاده عبد الرازق بعد قيامها بمشاركه الجمهور والمتابعين لها عبر صفتها الرسميه على تويتر جلسه خاصه بها داخل غرفه النوم كشفت عن اشياء واظهرت المحظور بعد قيامها في غرفه رقص هي الاقوى.

نالت غاده عبد الرازق انتقاد واسع من المتابعين بعد قيامها بنشر فيديوهات ممنوعه من العرض عبر صفحتها الرسميه من اجل الشهره.