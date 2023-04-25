أغنية مكانك لـ عبد المجيد عبد الله تجتاز الـ 700 ألف مشاهدة

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت الأغنية الجديدة للفنان عبد المجيد عبد الله "مكانك"، أكثر من 700 ألف مشاهدة، وذلك خلال 3 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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تفاصيل أغنية "مكانك" عبدالمجيد عبدالله:

تم طرح الأغنية بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وتقول كلماتها:

"لايهمك حبيبي شف مكانك هنا

بين ضلعين قلبي ياحبيب العيون

كل ماقالت احبك قال قلبي وانا

انتخاشر غلاك الي ذبحنا بهون

اخذك من خيالي في خيالي سنه

تاخذ الحب كله او عشانك تمون

من هو مثلك ومثلي من مثل حبنا

انت ياحلى حكايه وانت احلى جنون

هات يدك بيدي خلنا وحدنا

خلها حب وانسا من تكون واكون

كل قصة محبه تبتدي باسمنا

يبتدون بمحبتنا ولا ينتهون"

أحدث أغاني عبدالمجيد عبدالله "هلا بدفى روحي":

كانت أحدث أغاني عبدالمجيد عبدالله من خلال هلا بدفى روحي، وتقول كلماتها:

"هلا بدفى روحي … اشتقت لك بالحيل في ها العتم والليل … اشعلت قلبي سراج توي اقول محتاج … لصوتك الغايب مالي ترى

اصحاب … الا دفى صوتك وش ياترى الاخبار … كيفك وش اللي صار طولتي بالأسفار …. وش ياترى الاخبار يا مناديه لبيه …. و يا مناديه سمّي صوتك جسر مدّيه … أعبِر نهر عمري كان الزمان سكوت ….. وضيٌ الشموع يموت اهلاً هلا بهالصوت ….. هلا بدفى روحي هلا بدفى الأيام … وكل الوله والبوح انا انتظرتِك صوت … و الا انتظرتِك روح وش ياترى الاخبار … كيفِك وش اللي صار طولتي بالأسفار …. وش ياترى الاخبار يا مناديه لبيه …. و يا مناديه سمي صوتك جسر مدّيه … اعبر نهر همي".