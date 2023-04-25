أحمد داود يحقق إيرادات تقترب من 10 ملايين جنيه بفيلم يوم 13

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفنان أحمد داود نجاحا كبيرا بفيلمه "يوم 13" في دور العرض السينمائي إذ حصد في اليوم الرابع من العرض إيراد وصل لـ2,623,801 ليصل إجمالي إيرادات الفيلم 9,191,984

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رسالة أحمد دواد للجمهور مخرج العمل

نشر أحمد داود صورة تجمعه بمخرج ومنتج فيلمه يوم 13 وائل عبد الله وهما يرتديان نظارة 3D، وعلق: " كانت أول مرة نشوف اعلان الفيلم فى السينما .. ومن يومها عرفت اننا بنعمل حاجة كبيرة أوى .. الحمد لله .. شكرا استاذ وائل عبدالله جدا على كل حاجة .. انا ممتن لحضرتك جدا جدا .. شكرا للجمهور العظيم فى مصر .. فيلم "يوم 13" قريبا فى جميع الدول العربية.

إيرادات يوم 13

وقد حصد فيلم يوم 13 للنجم أحمد داود ايراد 3,198,841 في ثالث أيام عيد الفطر، ‎وفي ثاني ايام عيد الفطر حصل على ما يقرب من 2.5 مليون جنية بعدما حقق

869,342 الف جنية في أول يوم عرض ليجمع حتى الآن 9,191,984.

قصة يوم 13

تدور أحداث فيلم يوم 13 في إطار من الرعب، حول عز الدين الذي يعود من الخارج بعد غياب سنوات طويلة، باحثًا عن أهله، ومع إقامته في قصر عائلته يكتشف مغامرة غير متوقعة داخل القصر.

ويعد "يوم 13" أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D في العالم، بطولة الفنان أحمد داود ، شريف منير، نسرين أمين، محمود حافظ، أروى جودة، محمد ثروت، جيهان خليل، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، العمل تأليف وإخراج وائل عبدالله.

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