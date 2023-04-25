فضل شاكر يسجل أكثر من 70 ألف مشاهدة بأغنية "ولدنة"

ياسر رشاد - القاهرة - سجل الفنان فضل شاكر، بأغنيته الجديدة "ولدنة" أكثر من 70 ألف مشاهدة خلال 17 ساعة من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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الأغنية كلمات : الياس ناصر الحان : جورج مارديروسيان توزيع : علي اباظة، وتقول كلماتها"ولدنة.. ولا عم بتسايرني

؟ اوعى تتسلى تروح و تهجرني ولدنة .. ولا عم بتسايرني؟ اوعى تتسلى تروح و تهجرني لا ما تغويني لا ما ترضيني بكرا بتنسيني و حبك بكسرني ولدنة.. ولا عم بتسايرني ؟ اوعى تتسلى تروح و تهجرني اتركني ما تهوى أنيني أحلف لي .. بحلف لك يميني تبقى عنوان لسنيني .. نغمة ع شفاف الزمان عمري من قبلك ثواني ليلي بوجودك أغاني أعطيني من حبك معاني أعطيني تعيش بأمان ولدنة.. ولا عم بتسايرني ؟ اوعى تتسلى تروح و تهجرني خدني وصلك حناني خدني قدملك مكاني أعطيني أسباب لكياني فيني أعطيك القرار ليلي مشغول بوعودك عمري مرتاح بوجودك

كان قد طرح فضل شاكر حديثًا أغنية "مرحبا"، والتي حققت أكثر من 60 ألف مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها"مرحباً أهلاً وسهلاً بالصيام يا حبيباً زارنا في كــل عام مرحباً أهلاً وسهلاً بالصيام يا حبيباً زارنا في كــل عام قد لقيناك بحب مفعــم كل حب في سوى المولى حرام فاغفر اللهم ربِّ ذنبنا ثم زدنا من عطاياك الجســام".