شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج حضرة العمدة: قدمت خلال المسلسل أكثر من 40 وجها جديدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج عادل أديب، مخرج مسلسل حضرة العمدة، إنه قدم خلال المسلسل أكثر من 40 وجها جديدا، موضحا أن العمل تم في قرية تل شبورة وهى قرية رمزية ، وأي شيء موجود سيكون له رمز وهذا يتطلب حرص في كل شيء يقال وفى أي شيء يتم عرضه.

وأضاف مخرج مسلسل حضرة العمدة، خلال تصريحاته ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن الأحداث الخاصة بالمسلسل واقعية وأصبح هناك إثارة وتشويق وأمور غامضة في المسلسل ثم تحولنا إلى ميلو دراما.

وتابع مخرج مسلسل حضرة العمدة: "كان لابد أن أحدد شكل موجود، ولابد من تحديد من سأخاطب ، وكنا نخاطب أكثر من 60 % من المجتمع المصرى الذى يحتاج أن توصل لهم الرسائل لأنه عمل هادف ، لافتا إلى أن العمل يهدف إلى تحريك أمور ظلت لسنوات عديدة لا يتم تحريكها.