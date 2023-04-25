بإطلالة جريئة .. نادين نسيب نجيم برفقة خطيبها وسط البحر في المالديف

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 أبريل 2023 08:47 مساءً - شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم متابعيها بمجموعة من الصور من أجازتها التي تقضيها بجزر المالديف برفقة خطيبها ناريغ ناربيكيان .

ظهرت نادين نسيب نجيم في الصور التي نشرتها عبر حسابها على موقع “انستجرام” وهي محمولة على ظهر خطيبها وسط الماء مرتدية المايوه .

كما أطلت في لقطات وهي بمفردها بالمياه، وفي أخرى وهي تستمتع بالطبيعة .. وكتبت في تعليقها عليها: “اتبعت قلبي وأخذني إلى المالديف، مكان من الجنة على الأرض” .

يذكر أن ناريغ ناربيكيان كان قد فاجئ الفنانة نادين نسيب نجيم بعرض الزواج عليها في شهر فبراير الماضي خلال احتفالها بعيد ميلادها .

نشرت نادين نسيب نجيم مقطع فيديو على “انستجرام”، ظهر به حبيبها وهو يركع على إحدى ركبتيه ويقدم لها خاتم الخطبة وسط بكائها من تأثرها بهذه اللحظة ومفاجئته لها .

فيما كتبت نادين في تعليقها على الفيديو معلنة خطبتها: “اليوم كان من المفترض أن احتفل بعيد ميلادي، لكن انتهى الأمر بالاحتفال بالحياة والحب .. لقد قلت نعم” .

وسبق وأن تحدثت نادين نسيب نجيم وللمرة الأولى عن خطيبها وطبيعة العلاقة بينهما، كاشفة عن سبب تأجيل حفل زفافهما .

فقالت في مقابلة مع برنامج “MBC Trending” على هامش حضورها لحفل توزيع جوائز Joy Awards إنها لم تحدد بعد موعد إقامة حفل زفافها وذلك لانشغالها في الفترة الحالية بعدد من الأعمال التي يجب عليها إنهائها .

تابعت عن خطيبها واختيارها له: “طبيعي الواحد بعد ما بيمر بمرحلة صعبة لازم ياخد نفس واستراحة طويلة وياخد وقته .. بقوله شكرا على وقفته جنبي بمواقف كتير صعبة وإنه موقع ثقة وأهم شئ الثقة وأنا بثق فيه كتير” .