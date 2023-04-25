شكرا لقرائتكم خبر عن دينا: حضرة العمدة يناقش ختان الإناث وقضايا المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة دينا، إنها دائما ما تستمتع بالعمل مع المخرج عادل أديب، مشيرة إلى أنها سعيدة للغاية بالمشاركة في مسلسل حضرة العمدة الذى أخرجه عادل أديب.

وأضافت دينا، خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن المخرج عادل أديب يعطيها حالة تجعلها قادرة على الإبداع في تقديم الدور في المسلسلات التي يخرجها، متابعة :"قدمت مع عادل أديب دور مميز في مسلسل نقل عام".

وأوضحت الفنانة دينا، أن مسلسل حضرة العمدة يناقش موضوع مهم وهو موضوع ختان الإناث، ويناقش قضايا المرأة، متابعة :"أحب الأدوار المركبة التي قدمتها".