شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تطرح بوستر كليب "زعلنا من بعض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الديفا سميرة سعيد بوستر كليب أغنية زعلنا من بعض، من كلمات رمضان محمد وألحان محمد يحيى وتوزيع أمير محروس ومن إخراج نضال هاني.





تظهر الديفا في الكليب في حقبة زمنية قديمة ب 3 لوكات، وصورت الديفا الكليب في يوم كامل بديكور تم بناؤه من أجل الكليب ليتناسب مع الفترة الزمنية التي تدور فيها أحداثه.

وكانت روجت الديفا سميرة سعيد لكليب الجديد "زعلنا من بعض" من خلال صفحتها على موقع فيس بوك حيث نشرت برومو الأغنية.

وكانت سبق وطرحت الديفا سميرة سعيد على اليوتيوب، أغنيتها ، "يامي"، " YAMMI "، وهى الأغنية الثامنة من بين أغنيات ألبومها الجديد "إنسان آلي"، الذى قررت أن تطرح أغنياته على فترات متقاربة.

أغنية "يامى" كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى يعقوب.