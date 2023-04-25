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إيهاب فهمى: مسلسل "حضرة العمدة" يتصدى لقضايا الختان والزواج المبكر

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القاهرة - سامية سيد - قال الفنان إيهاب فهمى إن مسلسل حضرة العمدة تضمن مفاجآت عديدة، والمخرج عادل أديب قاد السيمفونية الرائعة بتمكن شديد، متابعا: "شكرا للجميع ولكل زملائى، وأحمد الله سبحانه وتعالى على هذا النجاح الذى حققه المسلسل".

وأضاف إيهاب فهمى، خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة: "الفن دائما أحد أذرع القوى الناعمة للبلد وهذا دورنا أن نكشف المشكلات والتوعية، ودور الفنان أن يدخل عش الدبابير وتوعية الجمهور".

وتابع الفنان إيهاب فهمى: "المسلسل يكشف الوجه القبيح للملائكية المزيفة للإخوان، كما أن المسلسل يتصدى للعديد من القضايا مثل الختان ولقضايا الزواج المبكر والختان وقضايا المرأة، وحضرة العمدة من المسلسلات التي ستعيش طويلا".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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