مشاهير وقعوا في فخ متعهدي الحفلات

ياسر رشاد - القاهرة - عانى عدد كبير من مشاهير الغناء، بسبب تعرضهم لعمليات نصب واحتيال من متعهدي الحفلات، وكان آخرهم أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، الذي تعرض لعملية نصب كبيرة من جانب متعهد حفله بالبحرين، الذى هرب ولم يدفع له مستحقاته.

لم تكن واقعة تعرض الفنان هاني شاكر للنصب، هي الأولى في الوسط الفني، إذ تتكررت هذه الواقعة بين الحين والآخر مع عدد من النجوم.

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مشاهير تعرضوا للنصب على يد متعهدين حفلات

وسبق أن تعرضت الفنانة اللبنانية نجوى كرم لعملية سرقة واحتيال خلال جولتها الغنائية في أميركا من قبل متعهد حفلات تكفل بجولتها الفنية هناك إلا أنه أعطاها شيكات بدون رصيد.

وأعلنت نجوى كرم، ذلك من خلال منشور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "توفقنا كتير بحفلات أميركا لكن في ناس نتصادف معها في الحياة بتكون لابسة ثوب حمل، للنصب والغش... منكمّل التفاصيل معكم قريباً".





كما كشفت الفنانة السورية رويدا عطية، تعرضها للنصب والاحتيال في إحدى حفلاتها، حيث غنت في حفلة على أنها خيرية ولم تتقاض أي أجر، لتكتشف بعدها أن الحفل لم يكن خيرياً وأن منظميه حققوا أرباحاً خيالية.





أما عن الفنان ملحم زين، فتعرض لعملية نصب في ألمانيا بعدما تبين أن الشيك الذي تقاضاه من متعهد الحفل الذي أحياه هناك من دون رصيد، ليعلن اسم المتعهد الذي وقع ضحية لنصبه وحذّر من التعامل معه.





تعرّض الفنان اللبناني والملحن زياد برجي لعملية نصب واحتيال كبيرة في دولة كندا، ما جعله يعتذر عن إحياء الحفل.

وتهرّب المتعهد من دفع المستحقات المادية للفنان برجي، مقابل إحياء حفل فني في مطعم ”اللورديا“ في العاصمة الكندية أوتاوا، مع عدم التزامه ببنود العقد الموقّع فيما بينهم، وتمنّعه عن تقديم أي ضمانات تحفظ حقوقه؛ ما أدى إلى وقوعهم وصاحب المطعم في فخ احتياله، لا سيما بعد بيعه كل بطاقات الحفلة وتواريه عن الأنظار.

تفاصيل واقعة النصب على هاني شاكر

تعرض الفنان هاني شاكر لموقف خارج المعتاد، أثناء إحياء حفله الغنائي في البحرين، حيث تفاجأ بهروب متعهد الحفل دون دفع مستحقاته المالية هو وفرقته.

هاني شاكر يتعرض للنصب في البحرين

ورغم ذلك الموقف الحرج استكمل هاني شاكر الحفل قائلًا" الجمهور اهم وأنا سعيد بتواجدي معكم رغم الظروف الغريبة اللي تعرضت لها وفرقتي الموسيقية في هذا الحفل، وهروب المتعهد وعدم التزامه بدفع أجري وأجر الفرقة، لكن وجودي معكم.. أحلى من أجرى مليون مرة".