"رَائِحَة الْكُتُب" جديد زينب درويش

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت الكاتبة الروائية زينب على درويش كتاباً جديداً حمل عنوان "رَائِحَة الْكُتُب" عن دار بصمة كاتب للنشر والتوزيع.

الكتاب يتناول طريقة حديثة لكتاب جديد به كلمات تلو الأخرى فإذا بدأت بقراءة تشعر بأنك تتناول وجبة دسمة من الإحساس والشعور بالراحة النفسية.

تعمدت الكاتبة الراوئية زينب على درويش أن ترك العنان للقارىٔ أن يعيش فى حالة من العشق لهذه الكلمات وبعد ان تترك الفقرة الاولى لتبدأ بالثانية تشعر بأنك تنتقل من حلم الى الآخر وبعد ان تنتهى من القراءة تشعر بأنك قد قرأت العديد من الكتاب ذات القيمة الفكرية التى لا تمل منها

ولا تكل من القراءةالكتاب يتحدث عن رحلة او اكتشاف أعماق النفس البشرية ..والحديث عن القيم الأخلاقية، لذلك سنجد بصمات لشخصيات بعينها بين السطور .. والحديث عن صراع بين شخصيات ومبادئ الخير والشر المعروفة بالصراع الأبدى.. منسوج فى إطار اجتماعى بسيط سهل يتطرق لمشاعر صادقة ناعمة، وافكار هادفة بها لمسة صوفية منغمسة فى مشاعر واقعية تصل بنا لغايتنا الطيبة فى العلاقات.