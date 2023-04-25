دينا سعيدة بمناقشة ختان الإناث فى "حضرة العمدة"

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت الفنانة دينا، عن سعادتها بنجاح مسلسل "حضرة العمدة" بطولة النجمة روبي الذي عرض فى ماراثون رمضان 2023.

وأكدت دينا خلال تصريحات ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، إنها دائما ما تستمتع بالعمل مع المخرج عادل أديب، مشيرة إلى أنها سعيدة للغاية بالمشاركة في مسلسل حضرة العمدة الذى أخرجه عادل أديب.

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عادل أديب يجعلني مبدعة

وأضافت دينا، أن المخرج عادل أديب يعطيها حالة تجعلها قادرة على الإبداع في تقديم الدور في المسلسلات التي يخرجها، قائلة :"قدمت مع عادل أديب دور مميز في مسلسل نقل عام".

وأشارت الفنانة دينا، أن مسلسل حضرة العمدة يناقش موضوع مهم وهو موضوع ختان الإناث، ويناقش قضايا المرأة، قائلة:"أحب الأدوار المركبة التي قدمتها".

نشر المجلس القومى للمرأة، جزءا من حوار بالحلقة الخامسة من مسلسل "حضرة العمدة"، للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى سلطت الضوء على حملات طرق الابواب التى يقوم بها المجلس القومي للمرأة لنشر الوعى ببعض الرسائل الهامة الخاصة بتجريم ختان الاناث والاجراءات المتخذة لردع المخالفين والاشارة الى الاثار النفسية والجسدية لضحايا الختان، بمشاركة رائدت المجلس اللاتى ظهرن فى الحلقة وهن يجبن القرية للتوعية، بالاضافة الى مساعدة سيدات القرية فى استخراج بطاقات الرقم القومى لهن.



وجاء فى نص الحوار :'" أول ما عرفنا

ان انتى عمدتنا.. متتصوريش فرحنا ازاى ..رفعنا راسنا لفوق وقولنا أخيرا حد مننا يفهمنا ويقدر دورنا كرائدات فى القرية ..جمعنا بعضنا وقولنا نيجى نسلم ونهنى وكمان فرصة نقولك على برامجنا المجلس القومي للمرأة عشان نقدر نخدم اكبر شريحة من ستات القرية وادينا بنمد ايدينا ليكى ومعاكيمعلومات أكثر

ختان الإناث يسبب الوفاة

ويعتبر ختان الإناث شكل من أشكال العنف الذى تتعرضن له الفتيات ومن الممكن ان يتسبب لهن فى الوفاة.

ويجسد دور البطولة فى مسلسل "حضرة العمدة" الفنانة روبى ويعرض خلال شهر رمضان، من تأليف الكاتب الكبير ابراهيم عيسى وإخراج عادل لبيب وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومجموعة فنون مصر.

الابلاغ عن حالات الختان

ويهيب المجلس الابلاغ عن حالات ختان الاناث من خلال الاتصال على الخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة 15115 او خط نجدة الطفل 16000 لإيقاف جريمة ختان الإناث.

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