عادل أديب سعيد يوصول رسالة "حضرة العمدة" للجمهور المصري

ياسر رشاد - القاهرة - عبر المخرج عادل أديب، عن سعادته بتقديم أكثر من 40 وجها جديدا خلال مسلسل حضرة العمدة، الذي عرض فى ماراثون رمضان 2023 بطولة النجمة روبي، وحقق نجاحًا كبيرًا.

وأضاف المخرج عادل أديب خلال تصريحاته ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة أن العمل تم في قرية تل شبورة وهى قرية رمزية ، وأي شيء موجود سيكون له رمز وهذا يتطلب حرص في كل شيء يقال وفى أي شيء يتم عرضه.

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وتابع عادل أديب أن الأحداث الخاصة بالمسلسل واقعية وأصبح هناك إثارة وتشويق وأمور غامضة في المسلسل ثم تحولنا إلى ميلو دراما.

وتابع عادل أديب: "كان لابد أن أحدد شكل موجود، ولابد من تحديد من سأخاطب ، وكنا نخاطب أكثر من 60 % من المجتمع المصرى الذى يحتاج أن توصل لهم الرسائل لأنه عمل هادف ، لافتا إلى أن العمل يهدف إلى تحريك أمور ظلت لسنوات عديدة لا يتم تحريكها.

المجلس القومي للمرأة يشيد بمسلسل حضرة العمدة

وكان أشاد المجلس القومى للمرأة ، بتسليط مسلسل "حضرة العمدة" للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الضوء على قضية "الهجرة غير الشرعية" ، وذلك خلال الحلقة الخامسة من المسلسل ، وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من المشاكل الخطيرة التى تواجه المجتمع المصرى.



قضية الهجرة غير الشرعية مشكلة خطيرة

وعن قضية الهجرة غير الشرعية ، أكد المجلس القومى للمرأة ، أنها تعتبر واحدة من المشاكل الخطيرة التي يواجهها المجتمع المصرى ويكون ضحيتها الكثير من الشباب والأطفال الذين قد يلجأوا إلى الهجرة غير الشرعية هربا إلى المجهول وسعيا وراء حلم الغنى حتى لو كان الثمن حياتهم.

وأشار المجلس إلى أنه فى ضوء

اهتمامه وإدراكة لدور المرأة المحظورة فى مواجهة هذه القضية لما لها من دور هام فى منع أبناءها وأحفادها وزوجها من الذهاب إلى السراب ، أطلق المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" ويتم من خلاله توعية الأمهات والزوجات والفتيات بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ويتم تدريبهم علي حرفة تساعدهم علي عمل مشروع صغير يعود عليهم وعلي أسرهم بدخل تحمي من خلاه ابنها وزوجها من الموت والضياع في المجهول.

طرق الابلاغ عن الهجرة غير الشرعية

ولفت المجلس إلى طرق الإبلاغ عن حالات الهجرة الغير الشرعية عن طريق التواصل من خلال الخط المختصر لمكتب شكاوي المرأة بالمجلس ١٥١١٥ وخط نجدة الطفل ١٦٠٠٠، مناشدة بأهمية الابلاغ عن أى حالات ، وموجها رسالة للمواطنين : "خلي بالك أنك بكده بتحمي ابنك وزوجك من المخاطر التى يواجهها خلال الرحلة وراء السراب .. خلينا مع بعض نقف ضد الهجرة غير الشرعية .

يذكر أن مسلسل حضرة العمدة من بطولة الفنانة "روبي" ويعرض خلال شهر رمضان الكريم، من تأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسى.

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