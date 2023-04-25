شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان شادى مقار: الشخصيات فى حضرة العمدة كانت مكتوبة بشكل جيد للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان شادى مقار، إن الشخصيات في مسلسل حضرة العمدة الذى تم بثه خلال شهر رمضان المبارك كانت مكتوبة بشكل جيد للغاية.

وأضاف الفنان شادى مقار، خلال تصريحاته ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أنه قدم دور الضابط وهو دور مستفز لأن البعد الإنسانى لشخصية الضابط يحكمه القانون ويريد أن يفعل الأمور الصحيحة دائما ولكن يصطدم بالعادات والتقاليد الخاصة بالمنطقة التي يتواجد بها، ودائما يحاول أن يساعد العمدة أن تنجح في تأدية دورها ولكن نصطدم بالمجتمع الذكورى ويكو لدى المرأة تحديات كثيرة .

ولفت شادى مقار، إلى أن المرأة لابد أن يكون لها دور حيوى في المجتمع لأن كل المجتمعات التي تقدمت كان للمرأة دور كبير فيها .