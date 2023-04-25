شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى توجه رسالة لفريق عمل "جعفر العمدة": مبروك لكل زملائى وزميلاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة هالة صدقى الشكر لكل العاملين في مسلسل جعفر العمدة الذى عرض في موسم رمضان، وحقق نجاحا كبيرا بإشادة الجميع، وعلقت قائلة في فيديو لها على صفحة التواصل الاجتماعى إنستجرام: "مبروك لكل زملائي وزميلاتي، وصدقوني كل هدفنا هو إسعادكم، وشكرا للمخرج محمد سامى على المجهود الرهيب الذى بذله، وشكرا لمديرى التصوير والإضاءة والإكسسوارت، والسنة الجاية يكون فى عمل أحلى وأحلى".

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.