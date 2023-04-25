شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء حكم: أول ما اترشحت لمسلسل جعفر العمدة عيطت وما كنتش مصدقة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة دعاء حكم أنها شاركت فى 6 مسلسلات قبل جعفر العمدة مع النجم محمد رمضان، والذى تم عرضه فى شهر رمضان 2023، إلا أن دورها فى جعفر العمدة كان مختلفاً تماماً موضحة: "بحسها رزق من عند ربنا يمكن شخصية صباح مش أكبر دور عملته، لكن هو أكثر دور حقق نجاح علشان المسلسل متشاف جدا وليه جماهير كتير والحمد ومبسوطة جدا حاسة بنجاح الدور".

وأشارت دعاء حكم خلال لقائها فى تليفزيون الخليج 365 إلى أنها بكت بعد ترشيحها لدور صباح فى مسلسل جعفر العمدة لافتة: "أول ما شركة الإنتاج كلمونى أنا دمعت وفرحت جداً ومكنتش مصدقة إلا لما رحت مضيت الحمد لله، كنت حاسة إنها فرصة والحمد فعلا أحسن حاجة حصلت الحمد لله لأنى عارفة إن أى حاجة بيعملها أستاذ محمد سامى وأستاذ محمد رمضان بتنجح وتكسر الدنيا وبتتشاف، وكانت فرصة ليا كويسة أوى إن الجمهور يعرفنى حتى لو كانوا عارفينى شوية من الحاجات اللى عملتها بس ما كانش زى دلوقتى".

وكشفت دعاء حكم عن كواليس العمل مع محمد رمضان قائلة: "أستاذ محمد رمضان دايماً عليه جدل كتير، وأنا لما عملت نسر الصعيد مكانش فيه مشاهد بينى وبينه، بس أما اشتغلت معاه في جعفر العمدة إتفاجئت جداً بيه لما لقيته قد ايه شخص متواضع وملتزم، بيجى قبل معاده في التصوير وبيساعد يعنى لو شاف أى حد عاوز أى حاجة يعملها، شافك متوترة يهديكى، الحقيقة هو شخص متواضع وطيب ودمه خفيف جداً جداً ودى حاجة مكنتش أعرفها ودا خلى الكواليس سهلة ولذيذة جدا".

وعن العمل مع المخرج محمد سامى قالت دعاء حكم: "ساعدنى جداً، وأى حد اشتغل معاه عارف إنه بيصور وهو متطمن علشان أكتر حاجة بتهمة الممثل وأدائه وبيفضل يعيد ويركز على التفاصيل بطريقة جميلة، فأى ممثل ممكن يفوته حاجات فهو بيبقى مركز وبيدينا باور وبيشحعنا ومش بيفوت حاجة وعارفة إنى لو خلصت المشهد دا هيبقى حلو وأنا ببقى مطمنة لأنه عبقرى وعارف هو عاوز إيه وأنا واثقة فيه ثقة عمياء والحمد لله اللى ظهر على الشاشة هو أفضل حاجة".

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

يذكر أن دعاء حكم شاركت فى أكثر من مسلسل خلال الأعوام الماضية حيث كانت البداية بمسلسل نسر الصعيد مع رمضان والذى قدمت فيه دور صغير، لتشارك بعد ذلك بأدوار بارزة فى مسلسلات "ليالينا 80" بطولة اياد نصار وغادة عاجل، و"الأخ الكبير" و"ضربة معلم" بطولة محمد رجب، و"ضل راجل" بطولة ياسر جلال، وحكاية "روليت" من مسلسل "في كل أسبوع حكاية" وحكاية "90 يوم" من مسلسل "ورا كل باب".