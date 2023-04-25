شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يروج لأغنية طوق نجاة من فيلم هارلى ويعلق: بعزيمتك تقدر تبطل مخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوّق النجم محمد رمضان جمهوره لأغنية "طوق نجاة" من فيلم هارلى الذى يعرض حاليا في السينما، وحقق أعلى الإيرادات، ونشر رمضان بوستر الأغنية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق قائلا: "أغنية طوق نجاة فيها رسالتي المختصرة لأي شاب وقع في دائرة المخدرات، لكن بعزيمته وإرادته يقدر يبطل ويخرج من تابوت المخدرات قبل ما يخسر اللي خسره هارلي فى الفيلم". وأضاف: "اللهم قوينا واحفظنا وبارك لنا في أولادنا وصحتنا وعمرنا.. الليلة هتسمعوها ويا رب تعجبكم".

وتصدر فيلم "هارلى" للنجم محمد رمضان إيرادات أفلام عيد الفطر، لليوم الرابع على التوالى، وحصد أمس الاثنين 4 ملايين و436 ألفا و477 جنيها، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم خلال 5 أيام 22 مليونا و494 ألفا و89 جنيها.

فيلم هارلى بطولة محمد رمضان، مي عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، وحسنى شتا، ومي كساب، نشوى بلال، وإسماعيل فرغلى، باسل الزارو، حازم إيهاب، والعمل من تأليف محمد سامى ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

وتدور أحداث الفيلم حول "هارلي" مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.