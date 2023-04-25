بالبكيني المخطط .. ندي كامل تشعل حماس الشباب بوصله رقص داخل غرفه النوم مع مطرب مهرجانات شهير .. ومتابع: الفنانه طلعت خبره

ظهرت ندى كامل محاضره فيديو قام احد الاشخاص المجهولين بنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضيه وهي تقوم بوصله رقص هي الاقوى على احد الشواطئ الشهيره بمدينه شرم الشيخ وهي تقوم بقضاء العطله الصيفيه تعترف لدى ندي كامل داخل الوسط الفني طليقه الفنان الكبير احمد الفيشاوي بعد قيامه بطلاقها خلال الفتره السابقه واخبار كثيره عن ارتباطها مغني المهرجانات عمرو كمال..

ظهرت ندى كمال بصحبه احمد الفيشاوي قبل عمليه الانفصال وهي ترتدي الفستان القصير الذي اظهر كل شيء امام الجمهور وقامت بكشف المحظور بدون كسوف ولا خجل الامر الذي اثار جدل وضجه واسعه لدى الجمهور والمتابعين على صفحتها الرسميه على الفيسبوك..

قامت بوصله رقص لاكثر من ساعه داخل احد الكافيهات المشهوره وهي تتمايل بطريقه غريبه جعلت الجميع في حركه كبيره من الصدمه بعد الغناء على اغنيه الفنان الكبير محمد رمضان شاهد الفيديو بالكامل.