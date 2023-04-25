طلعت حامل.. وداد بطلة “جعفر العمدة” جوري بكر تنشر أول صورة لها مع زوجها الحقيقي ببطن منتفخ ووزن زائد! – صورة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 أبريل 2023 11:43 مساءً - ظهرت الفنانة جوري بكر بكامل أناقتها في إطلالة جريئة لأول مرة مع زوجها في أحدث جلسة تصوير لهما ويبدو على جوري بكر زيادة وزنها بسبب بدايات حملها.

وأطلّت جوري بكر الشهيرة بـ “وداد” مرتدية فستان باللون الأبيض دانتيل طويل بسيط مع شعر منسدل طويل.

وجاءت تعليقات الجمهور تتمنى لها السلامة حيث قالت لها إحدى المتابعات:” حبيبتي ربنا يقومك بالسلامة”.

وعلقت إحدى صديقاتها على الصور التي نشرتها عبر حسابها بـ فيسبوك:” يا عمري مبروك 1000مبروك على الزواج والحمل”.

جوري بكر تكشف عن حملها أثناء تصوير جعفر العمدة

هذا وقد كشفت الفنانة جورى بكر عن حملها وانتظارها مولودها الأول، وذلك بعد احتفالها بزواجها قبل شهر ديسمبر الماضي، موضحة: “عرفت بخبر حملي أثناء تصوير مشاهدي فى مسلسل جعفر العمدة، وقررت إخفاء الأمر لحين الانتهاء من التصوير، حيث لا يتأثر صناع العمل بهذا الخبر، لاسيما أن التصوير كان مكثفًا ومشاهدي كانت صعبة”.

وتستكمل جورى بكر بخبر حملها حالة السعادة الكبيرة التي تعيشها حاليًا بسبب تحقيقها نجاحًا لافتًا فى مسلسل جعفر العمدة مع النجم محمد رمضان، والذي تم عرضه في شهر رمضان 2023، إذ جسدت شخصية وداد التي أثارت الجدل وتفاعل الجمهور مع تصرفاتها خلال أحداث العمل.

وحلّت جورى بكر ضيفة على تليفزيون “اليوم السابع”، وكشفت خلال اللقاء أن المخرج محمد سامي هو من اكتشفها فى مسلسل “البرنس”، وأنه السبب فى نجاحها، وأنها كانت متخوفة من دور وداد، وحرصت على أن تكون على قدر المسئولية لأنه وضع ثقته فيها.

وأشارت جوري بكر إلى أنها تلبست الشخصية وكانت تتحرك زى وداد وتتكلم بطريقة وداد حتي في لوكيشن التصوير، والكثير شعر أنني تغيرت بسبب الشخصية، وحاولت أن أعود لشخصيتي الحقيقية.

وأوضحت: “وداد شخصية حقيقية وبسيطة وتسببت فى أن العبايات والجلبيات تعود للصدراة”، مضيفة: “لبست العباية ونزلت إلى السيدة زينب لأرى الستات البسيطة بيتعاملوا إزاي وبيتكلموا إزاي، واستفدت كتير وعملت معايشة لمجمتع الحارة”.

من هو زوج وداد الحقيقي؟

زوج الفنانة جوري بكر يُدعى “رامي أحمد محمد”. ويبلغ من العمر 40 عامًا. يعيش حاليًا في قطر، تحديدًا بـ الدوحة. وهو دائم السفر ويحرص دائمًا على نشر صور له أثناء زياراته المختلفة لبدان العالم.

تقدم لخطبة جوري بكر، في سبتمبر الماضي، بعد قصة حب جمعتهما بحسب ما قالت الفنانة في إحدى لقاءاتها.

نشر رامي مجموعة من الصور، خلال حفل زفافه، المقام في إحدى الفنادق الكبرى بالإسكندرية، وكتب عليهم: الحمد لله الذي بنعمته، تتم الصالحات.

واحتفل رامي بعيد ميلاده الـ 40 بصحبة زوجته جوري في مارس الماضي.ونشر صورة تجمعه بجوري في 4 سبتمبر 2022، وأمامهما مائدة على شكل قلب باللون الأحمر، معلقًا عليها: قالت نعم، مستخدمًا إيموجي الخاتم.

ويتابع “رامي” زوج جوري بكر 990 من مستخدمي تطبيق الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام“، بينما يتابعه 880 شخصًا.

من هي جوري بكر؟

هي ممثلة مصرية تمكنت من تسجيل اسمها من خلال قائمة المشاهير خلال فترة تسجيل بسيطة للغاية، ولدت جوري في الإسكندرية، بمصر .في شهر أكتوبر عام 1988، عمرها حوالي 34 سنة. درست الإعلام والإذاعة والتلفزيون، ثم سافرت إلى الإمارات العربية المتحدة، وبدأت عملها كمذيعة على قناة زد تي في.

عملت في حياتها الأولى كمذيعة، ثم أحببت المشاركة في مجال عروض الأزياء ، حيث عملت كعارضة أزياء في أحد الفيديوهات الفنية، ثم عملت منذ بداية عام 2020 في مجال التمثيل، وشاركت لأول مرة في مسلسل البرنس إلى جانب النجم محمد رمضان، وعملت معه أيضًا في نسر الصعيد ثم أصبحت وجها فنيًا يرغب العديد من المخرجين في توظيفه معها في أكثر من عمل فني ، خاصة في الأعمال التي تتواجد ضمن مسيرة رمضان.

مشهد جوري بكر الشهير في جعفر العمدة

وأثارت شخصية جوري بكر في مسلسل حعفر العمدة «وداد»، حالة كبيرة من الجدل بعد عرض حلقات المسلسل على مدار أيام شهر رمضان الكريم، حيث جسدت جوري شخصية سيدة شريرة تخون زوجها «سيد» وتتزوج بآخر.

وكانت جوري بكر أو «وداد» هي بطلة أحداث الحلقة 17 من مسلسل جعفر العمدة، حيث تقرر ودواد الزواج من عدو جعفر أو الفنان محمد رمضان شوقي فتح الله، والذي يجسد شخصيته الفنان منذر ريحانة.

وبالرغم من اعتقاد سيد أن وداد ما زالت على ذمته وزوجته إلا أن الأخيرة تظهر بفستان الفرح في جوار شوقي فتح الله، ليتفاجأ الجميع حيث يتضح أنها قد اقامت على زوجها دعوى خلع دون علمه لتتزوج بعد ذلك من شوقي.

مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، جورى بكر، طارق النهري، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومي فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

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