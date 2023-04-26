صدمة: هذا هو أسوأ ممثل في رمضان 2023.. لن تتوقعوا الاسم!

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 أبريل 2023 12:50 صباحاً - حصل الفنان مصطفى شعبان، على تصويت أسوأ ممثل من رابطة جوائز النقاد للدراما عن مسلسل “بابا المجال” ضمن الأعمال الدرامية فى شهر رمضان 2023 الماضى، وتم التصويت من خلال الجمهور فى جوائز النقاد للدراما العربية

وكانت تلك النتيجة مفاجئة للبعض، لكن ما أكدته إدارة “جوائز النقاد للدراما العربية” أنها بتصويت الجمهور ولم تكن تابعه لاختيارات النقاد.

أسوأ ممثل في رمضان 2023

وكان فوجئ الجمهور بظهور اسم الفنان مصطفى شعبان فقط على التتر، دون كتابة باقي طاقم العمل المكون من، باسم سمرة، رياض الخولي، الفنانة القديرة سوسن بدر نسرين أمين، جومانا مراد.

مسلسل “بابا المجال”:

ويضم مسلسل “بابا المجال” مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم، مصطفى شعبان، سوسن بدر، الفنانة جومانا مراد، الفنان رياض الخولي، باسم سمرة، نسرين أمين، محمد رضوان، أحمد كشك، الفنانة الشابة هبه حسن، الفنانة فرح يوسف، ومن تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتدور أحداث المسلسل، حول شاب يتاجر في قطع غيار السيارات ويبدأ حياته من الصفر ويكون تاجرا كبيرا لقطع غيار السيارات، ويعيشا لبطل في البداية ظروفا صعبة ويدخل في تحدٍّ مع نفسه ولم يستسلم لتحديات الحياة الكثيرة، ويستطيع إثبات نفسه في مجال التجارة ليطلق عليه بابا المجال، نظرا لحنكته ومهارته وتفوقه في مجال عمله.

وتم إذاعة المسلسل عبر قنوات شاشة النهار في الساعة 10 مساء، والعرض الأول في الساعة 2 صباحًا، والعرض الثاني في الساعة 9 صباحًا.

كما عرض المسلسل أيضا عبر شاشة النهار دراما في الساعة 11:00 مساءً، والإعادة في الساعة 4 صباحًا، وفي الساعة 8 صباحًا. إلى جانب عرضه على قناة SBC في الساعة 7.45 مساء، وعلي شاشة الأردن الساعة 9:15 مساء.

أسوأ ممثلة في رمضان 2023

وحصلت النجمة ريهام حجاج على جائزة أسوأ ممثلة اما مسلسل “إكس لانس” للفنان محمد سعد فحصد أسوأ مسلسل.

صدمة كبيرة للجمهور لاختيار النجم مصطفى شعبان والنجمة ريهام حجاج ضمن الأسوأ، وبدأت التساؤلات حول كيفية التصويت وأوضحت مروة يحيى مدير جوائز النقاد لتوضيح بعض الأمور، في البداية تحدثنا عن آلية التصويت وأوضحت لنا: تصويت الجمهور يتم في رمضان فقط وهو أمر منفصل عن تصويت واختيارات النقاد، وآلية التصويت أن الشخص يمكنه التصويت مرة واحدة فقط فلكل جهاز “IP”ولا يمكن التصويت أكثر من مرة، نحن لا نتدخل في أي شيء نترك الأمر للجمهور.

مسلسل “جميلة”

مسلسل “جميلة” بطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوسن بدر، يسرا اللوزى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامح الصريطى، صبحى خليل، أحمد الشامى، سامية عاطف، مروة الازلى، لطيفة فهمى، صبرى عبد المنعم، عفاف مصطفى، ياسمين رحمى، نوليا مصطفى، رحاب حسين، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

تدور قصة مسلسل جميلة في إطار درامي اجتماعي، ويناقش قضية مهمة، حيث أكد مؤلف العمل أيمن أسامة أن المسلسل يتناول عقوق الأباء وكذا عقوق الأبناء حول عدد من القضايا الاجتماعية الموجودة في المجتمع، وتدور الأحداث حول جميلة التي تمر بهذه الصراعات لوصول رسالة معينة فى نهاية العمل، وجميلة هي الشخصية التي تجسدها ريهام حجاج في المسلسل، ويشاركها عدد كبير من الفنانين.

أحداث الحلقة الأخيرة

ودارت أحداث مسلسل جميلة الحلقة الأخيرة، حول أن قد نفذ الخادمة خطة نرمين وضع السم لزياد في العصير ولكن يشربه ابنهما يونس بطريق الخطأ، ويموت وسط انهيار زياد وجميلة وجدة يونس على فراقه، وتنهار نرمين لأنها تسببت في قتل ابنها.

وتحولها النيابة لمستشفى الامراض العقلية والعصبية للتأكد من قواها العقلية، ويتم التحقيق مع هشام بسبب ما فعله مع جميلة وتشهد عليه الممرضة الخاصة به ومعها الدليل وتتحفظ عليه النيابة لمدة 4 أيام، وبعد استقالة جميلة من النيابة تعمل بالمحاماة، وتترافع في قضيتها ضد هشام الذي يقبع في قفص الاتهام، بينما تعرض جميلة مشكلتها امام القضاة وتبكي طالبة حل وسن قوانين جديدة تتوافق مع حالتها.

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