مهرجان أفلام السعودية يحتفل بالمخرج وودى آلن فى الدورة التاسعة

ياسر رشاد - القاهرة - قرر مهرجان أفلام السعودية فى دورته التاسعة الاحتفال بالمخرج وودى آلن، وذلك من خلال إصدار كتاب للناقد والكاتب السينمائى المصرى "أمير العمرى"، بعنوان "وودى آلن.. ضحك وفلسفة"، الذى ينقل لنا صورة دقيقة عن عوالم هذا السينمائى الفذ ومسيرته الفنية، وفلسفته فى صناعة الأفلام والضحك على حد سواء.

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عرض حياة وودى آلن فى كتاب أمير العمرى

ويعرض حياته الخاصة التى تتشابك ولا تكاد تنفصل عن حياته العملية، وذلك من خلال الكثير من المحطات التى يتناول فيها أمير العمرى أهم أعمال وودى آلن نقداً وتحليلاً وتشريحاً.

كما يصدر المهرجان كتابا يقدمه الدكتور أحمد القاسمى بعنوان "الفيلم الوثائقى.. فى جماليات الإنشاء والتقبل – تجارب علمية رائدة".

ومن المقرر أن يقدم الكتاب مادّة خصبةً ومتشعّبة، على أساس علمى متقن، للدارسين والمهتمين بالسينما الوثائقية.

منير عليمي يشارك فى المهرجان بكتاب الشاعر فى مرآته... أندرى تاركوفسكى

بينما يشارك الكاتب والمترجم التونسى منير عليمى فى المهرجان بترجمة لكتاب "الشاعر فى مرآته... أندرى تاركوفسكى"، يحتوى الكتاب على حوارات مختارة أُجريت مع المخرج الروسي أندري تاركوفسكي (1932 - 1986) الذي يعد رائداً من روّاد السينما الشعرية، إن لم يكن المؤسّس لهذا التيار والمعمّق لمجراه، وهذه الحوارات التي تغطّي زمنيّاً فترة اشتغال تاركوفسكي من أوائل الستينيات حتى مرحلة ما قبل وفاته بمدّة قصيرة، تشمل تجربة المخرج العظيم مع أفلامٍ وُصِفت يوماً بالغموض والنخبوية: (فيلم طفولة إيفان، فيلم أندريه روبليف، فيلم سولاريس، فيلم، ستالكر، فيلم المرآة، فيلم نوستالجيا).

وكان كشف القائمون على مهرجان أفلام السعودية قائمة الأفلام المشاركة في فعاليات الدورة الثامنة الماضية التي أقيمت من 2 إلى 9 من يونيو المقبل، والذي زاد عددهم عن 60 فيلمًا من مختلف دول العالم.

مسابقات مهرجان أفلام السعودية2022

وقالت إدارة المهرجان في بيان إن مسابقة

الفيلم الطويل ستضم 8 أفلام هي "قبل أن ننسى، جنون، كيان، ،حياة امرأة، زبانية الوقت الضائع، خلني ساكت، قرقيعان، قوارير".

ومن ضمن هذه الافلام 36 فيلماً للمشاركة في جميع المسابقات، بواقع 8 أفلام عن فئة الفيلم الطويل، و28 فيلماً عن فئة الفيلم القصيرة، كما تم ترشيح 33 فيلماً للعروض الموازية.

تتنافس الأفلام السعودية والخليجية المشاركة لأول مرة في المسابقة، على جوائز "النخلة الذهبية"، بالإضافة إلى مكافأة مالية لكل جائزة، وهي كالتالي

النخلة الذهبية لأفضل فيلم طويل، والنخلة الذهبية لأفضل فيلم قصير، والنخلة الذهبية لأفضل فيلم وثائقي، والنخلة الذهبية

لأفضل ممثل



، والنخلة الذهبية لأفضل ممثلة، والنخلة الذهبية لأفضل موسيقى، والنخلة الذهبية لأفضل تصوير سينمائي، ونخلة لجنة التحكيم الذهبية، الى جانب استحدثت إدارة المهرجان لهذه الدورة فئات جديدة من الجوائز، منها النخلة الذهبية لأفضل فيلم خليجي، وجائزة أفضل سيناريو منفذ، وجائزة غازي القصيبي لأفضل سيناريو عن رواية سعودية، إضافة لجائزة عبدالله المحيسن للفيلم الأول، التي تم استحداثها في الدورة السابعة.



جدير بالذكر أن مهرجان أفلام السعودية في دورته الثامنة يأتي بتنظيم جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وبدعم هيئة الأفلام في وزارة الثقافة.

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