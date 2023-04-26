أسرة فيلم rust تعود للتصوير بعد توقف فترة كبيرة بسبب حادث أليم

ياسر رشاد - القاهرة - قررت أسرة فيلم Rust العودة للتصوير وذلك بعد إيقافه بسبب الحادث المميت، بعدما كان هناك مشهد يتم التدرب عليه عندما تم إطلاق النار على المصورة السينمائية هالينا هتشينز وقتلها.

وحذفت أسرة العمل المشهد من أحدث الفيلم حتي يعودوا للتصوير من جديد بعد الحادث الأليم.

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مصرع المصورة هالينا هتشينز

وكانت لقيت الأوكرانية هتشينز، مصرعها عندما تم تحميل مسدس من طراز كولت 45 بطريق الخطأ بطلقة حية وأطلقها الممثل العالمى إليك بالدوين، 65 عامًا، عليها فى أكتوبر 2021.

تصوير الفيلم داخل مزرعة بنيو مكسيكو وقت الحادث

وكان تصوير فيلم "Rust "داخل مزرعة بولاية نيو مكسيكو الأمريكية شهد مأساة فى 21 أكتوبر 2021، عندما شغّل بالدوين سلاحاً يُفترض أنه يحوى رصاصا غير حقيقيا، غير أن ذخيرة حية أُطلقت من السلاح تسببت

بمقتل المصورة هالينا هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا.

سجن مساعد المخرج الأول 6 أشهر

يذكر أن مساعد المخرج الأول لفيلم "Rust"، قد حكم عليه بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ بعد اتفاق أقر فيه بالذنب، وتعد هذه أول إدانة فى القضية بتهمة الإهمال فى استخدام سلاح فتاك، وكان هذا المساعد الأول، ديف هولز، هو الذى سلّم أليك بالدوين، سلاح كان من المفترض أن يكون محشو برصاص "فشنك"، وقام الممثل بتفعيله ما أدى إلى مقتل المصورة هالينا هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا.

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