سميرة سعيد تطرح بوستر أغنيتها الجديدة "زعلنا على بعض"

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت الديفا سميرة سعيد بوستر كليب أغنيتها الجديدة "زعلنا من بعض"، وهي من كلمات رمضان محمد وألحان محمد يحيى وتوزيع أمير محروس ومن إخراج نضال هاني.



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الديفا فى حقبة زمنية بكليب زعلنا من بعض



وظهرت الديفا في الكليب في حقبة زمنية قديمة ب 3 لوكات، وصورت الديفا الكليب في يوم كامل بديكور تم بناؤه من أجل الكليب ليتناسب مع الفترة الزمنية التي تدور فيها أحداثه.



ونشرت برومو الأغنية عبر حسابها علي إنستجرام، وهي من كلمات رمضان محمد وألحان محمد يحيي وتوزيع أمير محروس، وإخراج نضال هاني.

أغنية يامي لسميرة سعيد

وكانت طرحت سميرة سعيد مؤخرا، أغنيتها الجديدة "يامي"، " YAMMI "، وهى الأغنية الثامنة من بين أغنيات ألبومها الجديد "إنسان آلي"، الذى قررت أن تطرح أغنياته على فترات متقاربة.

احتفال سميرة سعيد بعيد ميلادها

من ناحية أخري احتفلت الديفا سميرة سعيد اليوم بعيد ميلادها، والتي قدمت أغانى مهمة في مشوارها تركت بصمة كبيرة مع جمهورها في كل مكان، وما

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