شكرا لقرائتكم خبر عن بدأت من خلال ميكروفون الإذاعة واشتهرت بأدوار الأم.. ذكرى ميلاد إحسان القلعاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الأربعاء، ذكرى ميلاد الفنانة إحسان القلعاوى حيث إنها من مواليد 26 أبريل، حيث اشتهرت بتقديم أدوار الأم بمختلف أشكالها من القوية والقاسية إلى المقهورة والتى تعانى من ظروف المعيشة مع أولادها.

إحسان القلعاوى عاشت فى أسرة فنية، فهى ابنة الفنان عبد الحليم القلعاوى الذى شارك فى العديد من الأعمال الفنية خلال فترة الأربعينيات والخمسييات، وشقيقة الفنان الراحل محمود القلعاوى، كما كانت متزوجة من السيناريست محمد أبو يوسف وأنجبت منه 3 بنات هن مايسة وايناس ومنال

إحسان القلعاوى، حاصلة على ليسانس آداب لغة فرنسية ثم تخرجت فى معهد الفنون المسرحية وبدأت مشوارها الإذاعى فى الخمسينيات من القرن الماضى، عملت فى الإذاعة والسينما، وفى السنوات الأخيرة تفرغت لعملها فى التلفزيون، وقد ساعدتها ملامحها، وبدانتها على تجسيد أدوار الزوجة غير المرغوب فيها، مثل دورها فى "السمان والخريف"، ومع تقدم العمر عملت فى دور الأم الصلبة، أو الحماة القاسية، وقد تم تكريمها من التلفزيون المصرى عن دورها فى مسلسل "هارب من الأيام

كانت بدايتها من خلال ميكروفون الإذاعة، حيث عرفت بشخصية "خالتى بمبة" من خلال برنامج "ربات البيوت"، كما قدمت العديد من الأعمال الدرامية الإذاعية نذكر منها دور زنوبة فى مسلسل "عودة الروح" من إخراج حسين كمال و"شخصية عزيزة" فى المسلسل الإذاعى الشهير "عائلة مرزوق أفندى" ومسلسل "ترويض الشرسة".

كما كان لإحسان القلعاوى بصمة فى الدراما التليفزيونية من بينها مسلسل "قضية نسب" مع الفنانة عبلة كامل وإخراج مدحت السباعى، و كان آخر أعمالها مسلسل "هيما أيام الضحك والدموع"، أما عن أفلامها السينمائية فلقد قدمت العديد من الأدوار منها "على سبايسى" ، "ليلة سقوط بغداد"، "رحلة مشبوهة" ، "شوادر" ، "انتحار مدرس ثانوى"، "الوحوش الصغيرة"، "لست قاتلاُ".

رحلت عن عالمنا فى عام 2018 فى أمريكا ودفنت بمقابر المسلمين هناك، تاركة العديد من الأعمال المميزة التى شاركت فيها سواء على مستوى المسرح أو الإذاعة أو الدراما التليفزيونية والسينما.