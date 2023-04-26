صورة متداولة لـ زوج إيمان السيد وإبنتها تُشعل مواقع التواصل في أول أيام العيد.. وهذا أول تعليق من الفنانة!

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 أبريل 2023 02:43 صباحاً - حرصت الفنانة إيمان السيد، التعليق بعدما تدوال روّاد السوشيال ميديا عدة صور لها وهي ترتدي الحجاب وبرفقة أحد الأشخاص زعموا إنه زوجها.

وخرجت النجمة إيمان السيد عن صمتها لتروي لمتابعيها موقف طريف تعرضت له من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مؤكدة على أنهم أعلنوا ارتدائها الحجاب وزواجها.

إيمان السيد تكشف حقيقة الصورة المتدالة لها

وأعربت الفنانة إيمان السيد، خلتل منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك“، وكتبت: “يا جماعة الفيس بوك دا عجيب أوي واحد منزل صورتي أنا وأخويا وبنت أخويا من صلاة العيد وكاتب إيمان وجوزها وبنتها، فابعدين الناس دخلت تسأل هي مش مضربة عن الجواز”.

إيمان السيد وشقيقها وإبنته

وأضافت إيمان السيد: “فكان رد صاحب البوست إن مايشاع حاجة والواقع حاجة تانية دول فنانين بيظهروا عكس اللي بيقولوه.. فواحد كتبله ربنا يهديها وتتحجب”.

إيمان السيد في ضرب نار

من ناحية أخرى، تألقت الفنانة إيمان السيد في مسلسل ضرب نار إلى جانب كل من النجوم ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الاتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

ويعد مسلسل ضرب نار هو التعاون الثالث بين إيمان السيد وياسمين عبد العزيز، حيث شاركتها في مسلسل “ونحب تاني ليه”، كما تعاونت معها أيضا في مسلسل “اللي مالوش كبير”.

إيمان السيد وياسمين عبد العزيز

وتحدثت إيمان السيد في وقت سابق عن ظهورها في أعمال ياسمين عبد العزيز الفنية، خاصة مسلسل “ضرب نار”: “بحمد ربنا على رد الفعل اللي وصلني على دوري في مسلسل ياسمين عبد العزيز مسلسل ضرب نار بالرغم من صغر مساحته، ووصلني رسايل وقرأت تعليقات كتير وبوستات وناس بتعاتبني على دا، وانا عاوزة أقول حاجة، ياسمين إذا كان عليها عاوزاني أكون في مساحة أكبر من كدا بكتير، وطول عمرها واقفة معايا وفي ضهري، ربنا يكرمها لانها إنسانة تستاهل كل حاجة حلوة طول عمرها بتحب الخير للناس وبتحب كل الناس تظهر في أحسن حالة”.

واختتمت: “الحمدلله ربنا كريم ومش بيضيع تعب حد، فحتى رغم قلة المواقف وندرة الحوار المكتوب بالنسبة لشخصية شيرين كل اللي اشتغلت عليه في الشخصية لاقى صدى طيب عند الناس ودي أهم حاجة”.

إيمان السيد في فيلم “ساعة إجابة”

هذا وكانت الفنانة إيمان السيد، قد روجت لفيلمها الجديد “فيلم ساعة إجابة“، حيث نشرت البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك.

وعلقت: شخصيات كتير بيتنافسوا إنهم يكونوا عيلة ياسين الحقيقية، البوستر الرسمي لفيلم “ساعة إجابة” عيد الفطر 2023.

وبدء موسم عيد الفطر المبارك، بطرح 6 أفلام، وتنوعت الأفلام ما بين الكوميديا صاحبة النصيب الأكبر، والإثارة والأكشن. ويشهد الموسم على مغامرات سينمائية غير مسبوقة، وفنانين يخوضون البطولة المطلقة لأول مرة.

في مقدمة هذه الأفلام، “فيلم هارلي” الذي رفع صناعه شعار” أسطورة الأسفلت”، حيث ينتمي لأفلام الأكشن والإثارة، الفيلم يشهد عودة الفنان محمد رمضان علي المنافسة علي ايرادات شباك التذاكر، بعد غياب 3 أعوام، يشاركه في بطولة العمل كل من مي عمر، محمود حميدة، وهو من إخراج محمد سمير.

فيلم ساعة إجابة

فيلم “ساعة إجابة” من تأليف ورشة ورق عنب لكتابة السيناريو، التي تضم أحمد شيكو، محمد خضير، شيرين علاء، مصطفى خضر، رحاب نبيل، وهو من إخراج مصطفى أبو سيف.

الفيلم بطولة طفل، حيث تدور أحداثه حول طفل في الثامنة من عمره تقوده الظروف إلى عوالم غريبة، ليجد نفسه متورطًا كل مرة مع أسرة مختلفة في مواقف مثيرة، تتعرض حياته في بعضها للخطر.

ويقوم بالبطولة الطفل سليم مصطفى، ومعه عدد كبير من الفنانين منهم سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، آيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، إيمان السيد، فيدرا، فراس سعيد، مراد مكرم، وأحمد فتحي.

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