شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم The Super Mario Bros. Movie يحقق 875 مليون دولار عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم The Super Mario Bros. Movie إيرادات وصلت إلى 875 مليون دولار بشباك التذاكر العالمى.

فيلم "The Super Mario Bros. Movie" من إنتاج شركة Universal و Illumination و Nintendo وتأخر العمل فى الظهور للنور، ويرجع جزء من التأخير إلى تردد Nintendo فى العودة إلى عالم الفطر وسوبر ماريو الشهير، على الشاشة بعد أن فشلت تجربة عام 1993 بطريقة مذهلة وتم الاستهزاء به باعتباره أحد أسوأ الأفلام التى تم إنتاجها على الإطلاق، لكن Illumination، التى أنتجت اعمال ناجحة مثل "Despicable Me" و "Sing"، عملت جنبًا إلى جنب مع Nintendo لإنصاف شخصية ماريو ذى الشوارب وشقيقه Luigi.

ومن بين الإنجازات البارزة الأخرى أصبح الفيلم الآن ثانى أكبر فيلم رسوم متحركة منذ عام 2019 من حيث شباك التذاكر فى جميع أنحاء العالم، حيث يأتى متقدمًا على فيلم Demon Slayer: Mugen Train (494 مليون دولار) وخلف فيلم Minions: The Rise of Gru (942.5 مليون دولار).

ويؤدى كريس برات، صوت السباك الإيطالى، صاحب الشنب، أما جاك بلاك فيؤدى دور الشرير بوزر نافث النار.