كتب امير فتحي في الأربعاء 26 أبريل 2023 03:50 صباحاً - فاجأت مقيمة مصرية مذيع القناة السعودية أثناء تعليقها على فعاليات العيد بحائل حيث أرجعت الفضل الى مواطنها الفنان رامز جلال.

وقالت المقيمة : ” ربنا يخلي رامز جلال اللي خلاكم تعملوا الاحتفالات دي” ليرد المذيع باستغراب على تعليق المقيمة : ” رامز جلال ؟! ” وعادت المقيمة المصرية : ” اه هو اللي خلى الدنيا كلها تبقى عاملة كدا” .

وتابع المذيع محاولاً تصحيح ما قالته المقيمة : ” نوجه الشكر لأمانة حائل وجميع الأمانات التي تقيم الفعاليات للاستمتاع سواء للمواطنين أو المقيمين” ، وردت المقيمة “ما شاء الله عليكم تمام “.

كانت هذه تفاصيل خبر “ربنا يخلي رامز جلال اللي خلاكم تعملوا احتفالات”.. مقيمة مصرية تفاجىء مذيع سعودي بتعليق غير متوقع!.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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