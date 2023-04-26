شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر: هيفاء وهبى بنت بلد وإنك تشوفها كل يوم حاجة لذيذة ومراتى بتحبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم مصطفى خاطر عن التعاون مع النجمة هيفاء وهبى فى فيلم "رمسيس باريس"، حيث قال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الشغل مع هيفاء وهبى ممتع جدا، وعملنا أشباح أوروبا من قبل".

وتابع مصطفى خاطر: "هيفاء وهبى بنت بلد جدا وبتحب الشغل وبتيجى فى مواعيدها وحافظة وعاوزة العمل يطلع بأحسن شكل ولذيذة مع كل الناس وزملائها والعمال، وتخيل كل يوم بتشوف هيفاء وهبى دى حاجة لذيذة جدا، وزوجتى فرحانة جدا لأنها بتحبها جدا، وأنا مش عامل دور فى فيلم رمسيس باريس، أنا عامل مشهدين كدة بس إن شاء الله الفيلم ينجح.

فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون و(مصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد)، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، وتوزيع سينرجى فيلمز.

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.