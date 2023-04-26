سيف سبيعي ينهار من البكاء: “شغلة صاعقة وكثير قاسية”.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 أبريل 2023 05:47 صباحاً - لم يستطع الفنان و المخرج سيف السبيعي ضبط مشاعره وانهار من البكاء اثناء سؤاله عن زميله الفنان الراحل محمد قنوع.

وقال سيف السبيعي: “شغلة صاعقة وشغلة كثير قاسية علي بشكل شخصي انا كل ما عم يروح حدا من اصدقاء بداياتي عم حس في شقفة من روحي عم تنقص”.

وتابع “بلشت بنضال سيجري وكملت بحاتم علي ويمكن الشقفة الاكبر راحت مع محمد هذا كان نص روحي بكل بساطة بس راح” .

وكان سيف السبعي قد نعا زميله الراحل ببوست قال فيه: “بتعرف شو لك ميمو …!! انا مارح ودعك ما رح اقدر شوفون عم ينزلوك ع مكان بارد و موحش و مظلم … بالعكس … انا رح ضل ناطرك … رح ضل ناطر تتصل فيني و تقلي وينك و قلك وين بدي كون يعني !! بالبيت طبعا و تقوم انت تسألني عندك حدا ؟؟ و قلك لا يلا قوم تعا و تقلي يلا جاييك .. و متل ما وعدتك رح ضل لاقيلك دور مختلف بكل مسلسل رح اعملو … و يقولولي محمد ما بيقدر لانو مرتبط باكتر من عمل و قلن انا معليش مننسقلوا مو مشكلة .. بعدين يقولولي ما زبطت الاوقات لانو عندو سفر كمان …. و ما يزبط الدور .. معليش منبعتلو ب يلي بعدو … و ابعتلك و اتساب و قلك لك يا ميمو ما اتفقنا بعد شومان بالعربجي و بعد مياس ب مال القبان .. انو ما عاد تشتغل شو ما كان !!؟ و انطر ردك … و اخر شي … اذا ما اجيت …. انا جايه لعندك لاني كون مشتقلك كتير … روح هلق … منحكي بعدين

الله معك يا روحي و يا عيوني …. الله معك ..”.