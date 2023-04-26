شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء حكم: الناس قالت عليا أطيب من كمال أبو رية وأمى عيطت على مشهدى مع سيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة دعاء حكم خلال لقائها مع تليفزيون الخليج 365 أن هناك بعض الصفات في شخصية صباح التي قدمتها في مسلسل جعفر العمدة والذى عرض في شهر رمضان الماضى، لا تحب أن تكون موجودة عندها في الحقيقة، موضحة:"صباح كانت سلبية شوية لأنها كانت في حالها بزيادة، وأنا كنت عاوزاها تبقى اشقى شوية وأنا في الحقيقة شقية شوية ولكن من غير مشاكل".

وعن ردود الأفعال على شخصية صباح أشارت دعاء حكم إلى :"من أول رمضان الجمهور ابتدوا يحطوا صورتى وبيكتبوا أطيب من بهاء سلطان وأطيب من من كمال أبو رية وكانوا بيضحكونى جدا، وأنا أما عملت أول دور في مسلسل كنت فاكرة إنى خلاص أما أنزل الشارع الناس كلها هتعرفنى، فكنت مرة قاعدة في مطعم لقيت ناس بتبص عليا وقلت لنفسى انهم اكيد عارفنى فطلع الموضوع مش كدا خالص وكنت هتفهم غلط".

وتابعت بأن الأمر اختلف مع جعفر العمدة:"كنت عارفة إن المسلسل متشاف جداً ومحقق نجاح كبير ولكن مكنتش عاوزة أخد قلم في نفسى إنى بقيت معروفة ومشهورة لحد ما الناس بقت تجيلى وتقولى صباح وكدا عرفت انى خلاص بقيت معروفة وفرحت، وكمان التفاعل الكبير مع الأحداث والكل كان بيسالنى بس أنا كنت قاعدة ساكتة لأن مكانش ينفع أتكلم وأحرق الأحداث".

واستكملت دعاء حكم:"حتى أهلى ومامتى كانوا بيسالونى كل دقيقة يا دعاء احنا أهلك بليز قوليلنا ايه اللى هيحصل وكنت بقول لا، وأنا لو حرقت الساسبنس والتشويق بيروح وانا كنت مبسوطة اوى ان الناس كلها عاوزة تعرف مين الخاين غير دلال، وأما كنت بتفرج على الحلقات مع عيلتى، وماما في مشهد قعدت تعيط في مشهد أنا وسيد فبصيتلها وقلت لها ماما أنا قاعدة جنبك وصعبت عليا".

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

يذكر أن دعاء حكم شاركت فى أكثر من مسلسل خلال الأعوام الماضية حيث كانت البداية بمسلسل نسر الصعيد مع رمضان والذى قدمت فيه دور صغير، لتشارك بعد ذلك بأدوار بارزة فى مسلسلات "ليالينا 80" بطولة اياد نصار وغادة عاجل، و"الأخ الكبير" و"ضربة معلم" بطولة محمد رجب، و"ضل راجل" بطولة ياسر جلال، وحكاية "روليت" من مسلسل "في كل أسبوع حكاية" وحكاية "90 يوم" من مسلسل "ورا كل باب".