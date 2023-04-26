شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى: أستعد لكتابة الجزء الجزء الثانى من فيلم "كده رضا" لأحمد حلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد فهمى عن استعداده لكتابة الجزء الثانى من فيلم "كده رضا" بطولة النجم أحمد حلمى، بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزء الأول من العمل وقت طرحه عام 2007.

وقال أحمد فهمى خلال حلوله ضيفا على برنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إيمان الحصرى: "أحمد حلمى كلمنى عشان نعمل كده رضا 2، ودا قبل سره الباتع والسفاح ومستر إكس، فقولتله هيبقى صعب هات حد مكانى، قالى لا خلص اللى عندك وأنا بعمل فيلم، ونعمله، لأنه حقق نجاح كبير وكان فتحة خير عليا".

كما أشار إلى أن فيلم "كده رضا" هى تجربته الأولى فى الكتابة السينمائية، موضحًا أنه بدأ الكتابة من خلال مشروع فيديوهات مع شيكو وهشام ماجد، وكان يقوم وهو وهشام بتأليف الفيديوهات، ولكن دون معرفة التكنيك الخاص بكتابة اسكربتات كاملة، ثم بعدها قدما فيلم "رجال لا يعرف المستحيل"، وأعجب حلمي بالفيديوهات التي قدموها وطلب العمل معهم.

وأضاف أنه في تلك الفترة كان يعاني من قلة العمل، وأثناء حديثه مع عمرو سلامة نصحه باستكمال عمله في الكتابة لكسب المال، حتى تأتي إليه فرصة تمثيل جيدة، موضحا: "عمرو سلامة أول حد علمني ازاي اكتب اسكريبت، وكان بيوريني اسكربتات مكتوبة، عشان أعرف أعمل زيها، وفكرة كده رضا عملتها أنا وعمرو وبعدين أنا كتبتها".

وذكر: "لما حلمي طلب يشتغل معايا، قولتله أنا بالفعل عندى فيلم مكتوب، وبعتلوا الاسكربت وعجبه جدا، وقالي نتقابل، واشتغلنا على الاسكربت سنة ونصف قبل تنفيذ العمل".



أحمد فهمي

يذكر أن أحمد فهمى شارك فى بطولة مسلسل "سره الباتع" الذى عرض فى السباق الرمضانى، وشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم، أبرزهم: أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفى، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم، معالجة درامية وإخراج خالد يوسف.