شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى تستكمل تصوير فيلمي أبو نسب والبعبع الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل النجمة ياسمين صبرى تصوير مشاهدها في فيلم أبو نسب مع النجم محمد إمام وتأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام الأسبوع المقبل، بعد فترة من التوقف بسبب انشغال الفنانين بتصوير أعمالهم التي تم عرضها في شهر رمضان المنصرم، حيث صورت ياسمين عدد من المشاهد التي جمعتها بإمام قبل شهر رمضان؟

فيلم أبو نسب يشارك في بطولته ماجد الكدوانى، ويجمع ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" إخراج معتز التونى عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" إخراج حسين المنباوى والذى تم عرضه عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

وتستعد ياسمين صبرى أيضاً لاستئناف تصوير دورها في فيلم البعبع الذى يجمعها بالنجم أمير كرارة للمرة الأولى، والذى تم الانتهاء من جزء في أحداثه قبل الانشتغل بدراما رمضان، ويشارك في بطولة الفيلم باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتة، ومحمد أنور، عباس أبو الحسن، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوى.

وفى سياق متصل تعاقدت ياسمين صبرى على بطولة فيلم دليلة مع المخرج بيتر ميمى والذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في السينما، ويأتي فيلم ضمن عالم أفلام المستضعفون في إطار خطة بيتر ميمي لصنع أعمال سينمائية مرتبطة بخط درامي واحد، على غرار أفلام مارفل ودي سي، ومقرر البدء في تصويره بعد انتهاء ياسمين من فيلمى أبو نسب والبعبع

وتعود ياسمين صبرى إلى السينما فى 2023 بـ 3 أفلام دفعة واحدة بعد غياب 4 سنوات، اذ قدمت آخر أعمالها فيلم "الديزل" عام 2018 الذى شاركت في بطولته إلى جانب محمد رمضان، فتحى عبد الوهاب، هنا شيحة، تامر هجرس، محمد عز، محمد على رزق وإخراج كريم السبكى، وقدمت في نفس العام أيضًا فيلم "ليلة هنا وسرور" مع محمد إمام ومحمد عبد الرحمن وفاروق الفيشاوى وإخراج حسين المنباوى.