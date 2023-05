حنان أبوالضياء تكتب عن: حكايات «جون ويك» مع قادة المجتمع العالمى داخل العالم السفلى

ياسر رشاد - القاهرة - جون ويك 4. من الشخصيات الخيالية المفضلة على الإطلاق للكثيرين، سيكون الجزء الرابع منها مليئًا بالدراما والحركة والقصص المذهلة، خاصة فى وجود تشاد ستاهلسكى، هذه التكملة صاغها شاى هاتن، مايكل فينش، وديريك كولستاد. بطولة كيانو ريفز، دونى ين، بيل سكارسجارد، لورانس فيشبورن، هيرويوكى سانادا، وشامير أندرسون.

فى هذا الجزء الذى بدأ عرضه فى مصر 14 أبريل، يجد «جون ويك» نفسه فى مواجهة مع عدو جديد يدفعه للشك حتى فى أصدقائه القدامى. يأتى هذا بعد اكتشافه الطريقة التى ستمكنه من القضاء على المجلس الأعلى واستعادة حريته.

ولد جون ويك فى بيلاروسيا. كان يتيمًا تم الاستيلاء عليه من قبل نقابة الجريمة فى روسكا روما، حيث نشأ كقاتل، وفى النهاية ترقى ليصبح المنفذ الأعلى للمافيا الروسية والمعروف باسم «بابا ياجا»، فى ظل زعيم الجريمة فيجو تاراسوف «مايكل نيكفيست»، الذى اعتبره قاسياً لدرجة احترامه والخوف منه.

فى بداية الفيلم الأول، تقاعد ويك من كونه قاتلاً محترفاً لمدة خمس سنوات بعد أن قام بـ«مهمة مستحيلة» لتاراسوف، مما جعله معروفًا بأنه أسطورة فى عالم الجريمة فى جميع أنحاء العالم؛ حيث قضى على جميع عصابات الجريمة المنظمة الأخرى فى مدينة نيويورك؛ من أجل السماح له بالمغادرة للزواج من هيلين «بريدجيت مويناهان» قبل وفاتها فى نهاية المطاف من مرض السرطان.

فكرة المجموعة مبنية على أنه يلتزم كل قاتل فى العالم بقانون صارم لممارسة «الأعمال»، والذى يدور حول سلسلة فنادق كونتيننتال، والتى تعمل كأرض محايدة للعالم السفلى. يقسمون على الولاء للمائدة العالية، وهو مجلس من 12 من كبار قادة المجتمع العالمى، بينما يدفعون ثمن الخدمات داخل العالم السفلى بعملات ذهبية متخصصة، تُستخدم كعملة ضريبية وأخلاقية للحصول على السلع والخدمات، فضلًا عن الامتيازات المقيدة بالشرف، كل مجموعة محددة بعلامة، تربط روح المرء بقسم دم غير قابل للكسر بين شخصين، فى مقابل مهمة محددة يضطلع بها كل طرف للآخر، والتى يعمل فيها أحدهما «لحاملها» حتى اليوم الذى ينوون فيه المطالبة بالصالح المستحق. كل قاتل ملزم بالالتزام بقاعدتين.

1- لا ينبغى القيام بأى عمل على أسس قاربة.

2- يجب تكريم كل علامة.

تصميم شخصية «جون ويك» بدأت من قبل كاتب السيناريو ديريك كولستاد الذى بدأ العمل على فكرة القاتل المتقاعد الساعى للانتقام. بعد شهر من العمل، أكمل المسودة الأولى من السيناريو. بعد معالجة العديد من القضايا، عرض البرنامج النصى على العديد من المنتجين، وحصل على ثلاثة عروض على الأقل. عندما بدأ التفكير فى كتابة السيناريو لأول مرة، تأثر كولستاد بكلاسيكيات السينما، وموضوعات الانتقام وتكوينة الأبطال الخارقة. وأكد كولستاد أنه حاول الأجابة عن سؤال: ما سيحدث إذا وجد أسوأ رجل فى الوجود الخلاص؟ وماذا سيفعل عندما ينزع منه مصدر خلاصه، ماذا يحدث؟ هل تفتح أبواب الجحيم؟.. إجابات تلك الأسئلة هى الخيوط الرئيسية للسلسلة.

فى ديسمبر 2012، اشترت Thunder Road Pictures النص، أمضى كولستاد شهورًا إضافية فى إعادة كتابة السيناريو معهم. فى النص الأصلى كانت شخصية جون ويك «رجلا فى منتصف الستينيات من عمره»، وتم تغيير ذلك لاحقا.

فى عام 2013، حصل كيانو ريفز على دور البطولة فى الفيلم. وقال: «أحب الدور، خاصة أن القصة بأكملها تنبض بالحياة». عمل ريفز وكولستاد معًا بشكل وثيق على تطوير السيناريو والقصة.

يقول كولستاد كاتب السيناريو: «لقد أمضينا وقتًا طويلاً فى تطوير الشخصيات الأخرى، حيث تكمن قوة القصة فى أدق التفاصيل».

تشاد ستاهلسكى فى عام 2014

أثناء مناقشات قصة جون ويك، اتصل ريفز بتشاد ستاهلسكى وديفيد ليتش، اللذان التقى بهما فى الأصل فى مجموعة The Matrix. أعجب ريفز بعمل ستاهلسكى وليتش ​​فى الأداء، وتصميم الرقصات، حيث أكد ريفز أنه عندما حصل على السيناريو، فكر على الفور فى تشاد وديف فى تصميم الحركة، كنت أعلم أنهم سيحبون هذا النوع، عرفت أنهم سيحبون جون ويك. واعتقدت أن العوالم التى تم إنشاؤها من العالم الحقيقى ثم هذا العالم السفلى، ستكون جذابة بالنسبة لهما. بعد قراءة نص كولستاد، أخبر ستاهلسكى وليتش ​​ريفز أنهما يريدان رواية قصة جون ويك، حيث كان كلاهما يرغب فى الانخراط فى المشروع كمخرجين. أعجب بحماس ريفز وجودة السيناريو، أخبره ستاهلسكى وليتش

​​أنهما يرغبان فى إخراج الفيلم وقدما له لاحقًا نسختهما من القصة التى استندت إلى التعامل مع (جون ويك) باعتباره أسطورة حضرية، مع أجواء واقعية ومكان من عالم آخر. أعجب ريفز بمفهومهما، وعرض ستاهلسكى وليتش ​​الفكرة على الاستوديو، الذى وافق على إخراجها الفيلم. فى مايو 2013، جاء ستاهلسكى وليتش ​​ليخرجا الفيلم معًا كفريق واحد، وفى النهاية أصبح ستاهلسكى فقط هو المخرج. أصبح ليتش منتجاً.

بدأ التصوير الرئيسى للفيلم الأول فى مدينة نيويورك، من 25 سبتمبر إلى 5 ديسمبر 2013.

أكد المخرج تشاد ستاهلسكى أنه أستفاد بأفلام The Good، the Bad and the Ugly (1966)، Point Blank (1967)، Le Cercle Rouge (1970)، The Killer (1989) كمؤثرات لهذه السلسلة.

كان للكاتبين اليستير ماكلين وستيفن كينج تأثير كبير فى إنشاء قصة جون ويك من حيث التوصيف وبناء العالم، حيث صرح كاتب السيناريو ديريك كولستاد، يمكن أن يبنى ماكلين عالماً، ويمكن أن يفاجئك كينج بما تصنعه الشخصية الرئيسية حقًا خارج الأفلام. استوحى ستاهلسكى وليتش ​​الإلهام من الأساليب المرئية فى الستينيات والسبعينيات بالإضافة إلى التأثيرات السينمائية، بما فى ذلك سيرجيو ليون وأكيرا كوروساوا وستيف ماكوين ولى مارفين وويليام فريدكين وسام بيكينبا.

أجزاء السلسلة

* جون ويك (2014)

يركز الفيلم الأول فى السلسلة على بحث ويك عن الرجال الذين اقتحموا منزله وسرقوا سيارته القديمة، وقتلوا جروه ديزى.

* جون ويك (2017)

فى الجزء الثانى أجبر «ويك» على الوفاء بدين من حياته السابقة، ويُرسل لاغتيال هدف لا يرغب فى قتله، ثم يواجه الخيانة على يد شخصية مقربة.

* جون ويك (2019)

الجزء الثالث دار حول جون ويك الهارب، الذى يتم مطاردته بعقد «مفتوح» قيمته 14 مليون دولار لخرقه قاعدة أساسية: القضاء على الحياة فى فندق كونتننتال. الضحية، سانتينو دانتونيو «ريكاردو سكامارسيو» كان عضوًا فى High Table، المنظمة التى أمرت بالعقد المفتوح. كان من المفترض أن يكون قد تم إعدام جون بالفعل، لكن مدير شركة كونتيننتال، وينستون سكوت «إيان ماكشين»، منحه فترة سماح مدتها ساعة واحدة قبل أن يتم عزله عن العالم الخارجى، حيث ستُلغى عضويته وسيُحظر من جميع الخدمات. يستخدم جون الخدمات والاتصالات التى تراكمت فى حياته السابقة للبقاء على قيد الحياة، يشق طريقه للخروج من مدينة نيويورك.

* جون ويك (2023)

الجزء الرابع من جون ويك؛ كتب لها السيناريو شاى هاتن ومايكل فينش، حيث قرر الاستوديو الانتقال من صانع السلسلة ديريك كولستاد. كان من المقرر أن يبدأ الإنتاج فى يونيو 2021 فى باريس وبرلين، مع تصوير إضافى فى اليابان ومدينة نيويورك. بسبب وباء COVID-19، صدر الفيلم فى 24 مارس 2023. وفى هذا الجزء انضم دونى ين، رينا ساواياما، شامير أندرسون، بيل سكارسجارد وهيرويوكى سانادا إلى فريق التمثيل. بدأ التصوير فى 28 يونيو 2021.