كتب امير فتحي في الأربعاء 26 أبريل 2023 06:58 مساءً - نعت الفنانة شريهان وفاة الإعلامي المصري حمادة عز الدين، الذي رحل عن عالمنا ظهر اليوم الأربعاء .
نشرت شريهان صورة للإعلامي الراحل عبر حسابها على موقع “انستجرام”، وأرفقتها بتعليق أعربت من خلاله عن صدمتها وحزنها من خبر وفاته .
فكتبت: “بوست تقيل أوي على قلبي .. خبر مفجع وحزين ومش قادرة اصدق إنك مشيت بالسرعة دي” .
أضافت شريهان: “الله يرحمك يا حمادة عز الدين يا راجل يا طيب يا جدع .. هتوحشنا أوي أوي يا صديقي العزيز” .
كما حرص عدد من نجوم ونجمات الفن على نعي الإعلامي حمادة عز الدين عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي .
جاء من بينهم الفنان خالد النبوي، الذي كتب على موقع “فيس بوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون .. الصديق الغالي حمادة عز الدين الله يرحمك برحمته الواسعة” .
فيما قال المؤلف تامر حبيب: “مع السلامة يا أطيب قلب وأجمل صاحب وأحن إنسان .. مش قادر أصدق إن كده خلاص .. هاتوحشنا قوي يا حمادة” .
تابع كاشفا عن موعد صلاة الجنازة على الفقيد: “صلاة الجنازة اليوم الأربعاء ٤/٢٦ من مسجد مصطفى محمود .. الفاتحة علي روحه الطاهرة” .
يذكر أن الإعلامي الراحل حمادة عز الدين يعد من رواد التلفزيون المصري، ومن أوائل الذين قدموا برنامج “صباح الخير يا مصر” كما كان من مقدمي “النشرة الفرنسية” .
كانت هذه تفاصيل خبر شريهان عن وفاة هذا الإعلامي: “خبر مفجع ومش قادرة اصدق إنك مشيت بالسرعة دي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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