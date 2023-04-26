مصير حفل بلقيس في السودان

ياسر رشاد - القاهرة - تعيش الفنانة بلقيس حالة من الشناط الغنائي، حيث قدمت عدد من الحفلات الغنائية في الدول العربية خلال الفترة الماضية، أحدثهم حفل الكويت ضمن فعاليات عيد الفطر المبارك.

اقرأ أيضًا..بلقيس تكشف كواليس أحدث أغنياتها "صابر" .. فيديو

وكانت ستستكمل بلقيس جولتها الغنائية بحفل جديد في السودان خلال مايو القادم، ولكن نظرًا للأوضاع المضطربة هناك، تم تأجيل الحفل لأجل غير مسمى.

كانت قد أحيت بلقيس حفلا غنائيًا حديثًا في الكويت، والذي شهد حضور كامل العدد، وذلك ضمن احتفالات عيد الفطر المبارك.

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ بلقيس من خلال أغنية "ده اللي حصل" للفنان الكبير طلال مداح، وتقول كلماتها"ده اللي حصل من بعد ما قضيت اعشار السنين يتهدم المبنى وذاك الحب اللي ساسه متين ما بين طرفة عين راح الحبيب الزين

وراحت معه احلى ليالي حبي الغالي الثمين دا اللي حصل يا ناس كله مقدر عليا انني اقهر في الحب واسهر اتألم واتحسر على حبيب الروح عقلي تاه يروح مني يروح يا ويلاه ما بين طرفة عين راح الحبيب الزين وراحت معه احلى ليالي حبي الغالي الثمين دا اللي حصل يا ناس روح يا حبيبي روح ليلي تم ..تم واتهدم المبنى يكفي معي طيفك بعيني عم .. عم والقلب لك مغنى هات يا قليبي هات وردد الآهات".