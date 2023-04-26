ماجد المصري ضيف "مساء dmc" مع إيمان الحصري

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفنان ماجد المصري ضيفًا على الإعلامية إيمان الحصري، في برنامجها "مساء dmc"، وذلك اليوم في تمام الساعة 9 مساءً على شاشة dmc.

ومن المقرر أن يكشف ماجد المصري، كواليس مشاركته في مسلسل "ضرب نار"، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني المنقضي، وتعاونه مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.

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شارك الفنان ماجد المصري، في السباق الرمضاني المنقضي 2023، من خلال مسلسل "ضرب نار"، وشاركه البطولة النجمة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي .

تفاصيل مسلسل "ضرب نار":

يسلط المسلسل الضوء على كفاح الفتاة المصرية ابنة البلد، وتجسد "ياسمين" خلال الأحداث دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه الكثير من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابًا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضي.

تقوم «مهرة» بتأجير مسكن لـ«جابر» مقابل مبلغ بعينه، ثم

تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفان على بعضهما البعض ويحدث التقارب ويتم تتويج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان، يتميز بالسطوة والنفوذ ويقوم بدوره ماجد المصري، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.

أبطال مسلسل ضرب نار:

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجي، بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين.