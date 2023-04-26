تفاصيل مشاركة يسرا ودرة في المهرجان السينمائي الدولي "ياسمين الحمامات"بـ تونس

ياسر رشاد - القاهرة - وقع اختيار إدارة المهرجان السينمائي الدولي "ياسمين الحمامات" في تونس، على النجمتين يسرا ودرة زروق، كـ ضيفتي شرف دورته الثانية، التي تقام في الفترة من 6 إلى 13 مايو المقبل.

وتحدث مختار العجيمي مدير المهرجان في مؤتمر صحافي، عن تفاصيل المهرجان قائلا:" "فكرة المهرجان مبنية على عرض الأفلام التي سبق وأن فازت بجوائز، أو وقع عليها الاختيار من بين أفضل الأعمال في المهرجانات السينمائية الدولية."

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وأضاف العجيمي أن المهرجان سيعرض على عشاق السينما نحو 60 فيلماً من حوالي 25 دولة، مؤكداً السعي إلى أن يكون المهرجان "ملتقى الحضارات ويعرض على جمهوره تجارب مختلفة ومتنوعة من الأعمال السينمائية التي أثبتت قيمتها في مهرجانات سينمائية مرموقة."

وتابع قائلا:" أن فيلم "عرض الفيلم الأخير" للمخرج الهندي بان نالين، سيفتتح فعاليات الدورة الجديدة، مشيراً إلى اختيار عدة ضيوف شرف للمهرجان، أبرزهم الفنانتين المصرية يسرا والتونسية درة.

التفاصيل الكاملة عن أفلام لمهرجان

يتنافس على جوائز "الشراع الذهبي"،في المسابقة الرسمية التي يقدمها المهرجان، 15

فيلماً روائياً طويلاً، و15 فيلماً روائياً قصيراً، و6 أفلام وثائقية طويلة.

وينظم المهرجان في دورته الجديدة مسابقة لأفلام الموبايل بعرض 90 فيلماً، مدة كل منهم دقيقة واحدة.

ويُكرّم المهرجان عدداً من نجوم التمثيل من بلدان عربية وأجنبية، مثل الفنانة المصرية رانيا يوسف، والفنان التونسي فتحي الهداوي، والفرنسيين ميشال بوجناح وكانديس برنر.

وتحتفي الدورة الجديدة بالسينما التونسية، التي تحتفل بمرور 100 عام على انطلاقها، بعرض مختارات من أبرز الأفلام المحلية

وتُنظّم ندوات حول موسيقى الأفلام، وحماية حقوق التأليف، والحقوق المجاورة، ورقمنة الأرشيف، وحماية الموروث السينمائي والتصوير في تونس، وطريقة جلب سوق الإنتاج السينمائي العالمي.

ويهدف المهرجان إلى الترويج لمنتجع "ياسمين الحمامات" السياحي كوجهة سينمائية دولية، وإثراء المنتج السياحي الثقافي.