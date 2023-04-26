أحمد الفيشاوي يقرر اعتزال الدراما

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الفنان أحمد الفيشاوي، اعتزله الدراما و ابتعاده عن تقديم المسلسلات الدرامية، رغم نجاحه في أعمال تليفزيونية مثل: "عفاريت السيالة""وجه القمر"، "شباب أون لاين".

ونشر "الفيشاوي" صورة أفيش مسلسله "بدون ذكر أسماء" عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" والتي أوضح خلالها السبب وراء الابتعاد.

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وقال: "من عشر سنوات قررت أن أتخصص في صناعة السينما، بدون ذكر أسماء أخر مسلسل ومسك الختام بالنسبة لي

لأن هو أيضا آخر عمل كتبه الاستاذ الكبير والصديق العزيز وحيد حامد، بدون ذكر أسماء، أول تجارب المخرج المتميز تامر محسن".

ومن المعروف أن، الفنان أحمد الفيشاوي، يشارك في فيلم جديد بعنوان "رهبة" والمقرر عرضه خلال العام الجاري إلى جانب الجزء الثالث لفيلم "ولاد رزق" والمقرر عرضه بحلول العام المقبل.